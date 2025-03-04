Bitcoin ve altcoinlerde son durum: Piyasa neden düşüşte?

Yatırımcıların iyimserliği kısa sürdü; çünkü Trump'ın gümrük tarifeleriyle başlattığı ticaret savaşı, resesyon endişelerini tetikleyerek piyasada satış dalgasına neden oldu. Altcoinler arasında en büyük darbeyi Cardano (ADA) aldı ve yüzde 30 değer kaybetti.

Kripto piyasasında sert kayıplar

Kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte 381 milyar dolar eriyerek 2.71 trilyon dolara geriledi. Geniş çaplı piyasa çalkantısı, hafta sonu elde edilen tüm kazanımları yok etti. Küresel ekonomik belirsizliklerin artması, yatırımcıları temkinli olmaya iterken, Bitcoin ve altcoinlerde oynaklık zirve yaptı.

TOTAL endeksinde düşüş devam ederse, 2.63 trilyon dolar seviyesi destek olarak test edilebilir. Bu bölgeden gelebilecek alımlar, piyasaya bir miktar toparlanma şansı tanıyabilir. Ancak yatırımcılar temkinli kalmaya devam ederse, düşüş 2.58 trilyon dolara kadar derinleşebilir.

Piyasada toparlanma sinyali için TOTAL'in 2.75 trilyon doları tekrar destek olarak kazanması gerekiyor. Eğer bu seviye korunursa, piyasa güveni geri gelebilir ve yükseliş eğilimi 2.93 trilyon dolara kadar devam edebilir.

Bitcoin 85 bin doların altına düştü

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10.6 değer kaybederek 85 bin dolar seviyesinin altına sarktı. Genel piyasa düşüşünü yansıtan BTC, yatırımcıların dikkatle izlediği kritik bir eşiğe geldi.

Şu anda 84 bin 221 dolardan işlem gören Bitcoin, en son şubat ayındaki yüzde 14'lük düzeltmede gördüğü seviyelere geri döndü. Bir sonraki önemli destek 82 bin 761 dolar olarak öne çıkıyor. Eğer bu seviye kırılırsa, Bitcoin 80 bin doların altına düşebilir ve bu da düşüş trendinin daha da derinleşmesine neden olabilir.

Bitcoin'de olası bir toparlanma için 85 bin doların tekrar destek olarak kazanılması gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse, piyasa güveni geri dönebilir ve Bitcoin'in 87 bin 041 doları aşmasıyla 89 bin 800 dolara kadar bir ralli yaşanabilir.

Cardano'da sert düşüş: Günün en kötü performansı

Cardano (ADA), yüzde 30 değer kaybederek günün en kötü performans gösteren varlığı oldu. Bu sert düşüş, pazar günü yaşanan yüzde 71'lik yükselişin yarısından fazlasını sildi ve ADA'yı 1 dolar seviyesinin altına geri çekti. Bu durum, yatırımcı güvenini sarsarken altcoin piyasasında oynaklığı artırdı.

Şu anda 0.80 dolardan işlem gören ADA, daha fazla düşüş riskiyle karşı karşıya. Eğer satış baskısı devam ederse, ADA'nın 0.77 dolar seviyesinde destek araması bekleniyor. Ancak bu seviye de kırılırsa, fiyat 0.70 dolara kadar geri çekilebilir.

Ancak, ADA'nın 0.85 doları tekrar destek olarak kazanması halinde piyasa momentumu değişebilir. Eğer yatırımcılar bu seviyeden alım yaparsa, fiyat 0.99 dolara kadar toparlanabilir. Bu seviyenin aşılması, düşüş trendini geçersiz kılabilir ve güçlü bir yukarı yönlü hareketin kapısını aralayabilir.