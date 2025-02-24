Bitcoin ve altcoinler neden düştü? - 24 Şubat

Kripto Piyasası Kritik Seviyelerde

Toplam kripto para piyasa değeri 40 milyar dolar azalarak şu anda 3.09 trilyon dolarda bulunuyor. Bu değer, 3.05 trilyon dolarlık kritik destek seviyesinin hemen üzerinde.

Piyasa, ay başından bu yana bu destek seviyesini defalarca test etti ve son haftalarda bu seviyenin altına inme eğilimi gösterdi. Boğaların piyasadaki gücünü kaybetmesiyle birlikte, 3.05 trilyon dolar seviyesinin kırılma ihtimali artıyor.

Eğer bu destek seviyesi kırılırsa, toplam piyasa değeri 3 trilyon doların altına, hatta 2.6 trilyon dolara kadar düşebilir. Bu da piyasanın daha sert bir satış baskısıyla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.

Öte yandan, 3.05 trilyon dolar seviyesi korunursa ve piyasa toparlanırsa, toplam piyasa değeri 3.24 trilyon dolarlık direnç seviyesini test edebilir.

Bitcoin için Tehlike Devam Ediyor

Bitcoin, yazının yazıldığı an itibarıyla 95,798 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 1 değer kaybetti. Şubat ayının başından bu yana belirli bir fiyat aralığında gidip gelen BTC, şu anda yatay kanalın alt trend çizgisine oldukça yakın bir seviyede.

Varlıkların böyle bir kanal içinde hareket etmesi, fiyatın belirli destek ve direnç seviyeleri arasında konsolide olduğunu gösterir. 5 Şubat'tan beri BTC, 95,650 dolar desteği ile 98,663 dolar direnci arasında hareket ediyor.

Bitcoin bu kanalın alt bandına yaklaşmış durumda. Bu seviyede alıcılar devreye girerse, fiyatın düşüşü durdurulabilir. Ancak bu destek kırılırsa, satış baskısı artabilir ve BTC 92,325 dolara kadar gerileyebilir.

Tersine, piyasa duyarlılığı pozitif yönde değişir ve yatırımcılar Bitcoin biriktirmeye başlarsa, fiyat 98,663 dolar direncini aşarak 102,753 doları hedefleyebilir.

Raydium (RAY) Piyasanın En Büyük Kaybedeni

Son 24 saatte yüzde 28 değer kaybeden Raydium (RAY), kripto piyasasında en büyük düşüşü yaşayan varlık oldu. Altcoin, şu anda son üç ayın en düşük seviyesi olan 3.13 dolardan işlem görüyor.

Dikkat çeken bir diğer gelişme, RAY'in düşüşüyle birlikte işlem hacminin yüzde 301 oranında artarak 255 milyon dolara ulaşması. Bu durum, yatırımcıların büyük ölçüde satış yaptığını ve düşüş trendinin devam edebileceğini gösteriyor.

Eğer satış baskısı sürerse, RAY fiyatı 2.60 dolara kadar gerileyebilir.