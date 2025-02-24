Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri

Emri verdi, Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı istek gerçekleşiyor
Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte bütün ülkenin kilitlendiği derbinin muhtemel 11'leri
Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye

Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık için tahliye kararı
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın

Bitcoin ve altcoinler neden düştü? - 24 Şubat

Bitcoin ve altcoinler neden düştü? - 24 Şubat
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto piyasası yeniden aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Son 24 saatte toplam piyasa değeri 40 milyar dolar azaldı. Piyasanın lideri Bitcoin, bu süreçte yüzde 1 düşüş yaşarken, en büyük kaybı ise Raydium (RAY) yaşadı. Peki, Bitcoin ve altcoinler neden düştü?

Kripto Piyasası Kritik Seviyelerde

Toplam kripto para piyasa değeri 40 milyar dolar azalarak şu anda 3.09 trilyon dolarda bulunuyor. Bu değer, 3.05 trilyon dolarlık kritik destek seviyesinin hemen üzerinde.

Piyasa, ay başından bu yana bu destek seviyesini defalarca test etti ve son haftalarda bu seviyenin altına inme eğilimi gösterdi. Boğaların piyasadaki gücünü kaybetmesiyle birlikte, 3.05 trilyon dolar seviyesinin kırılma ihtimali artıyor.

Eğer bu destek seviyesi kırılırsa, toplam piyasa değeri 3 trilyon doların altına, hatta 2.6 trilyon dolara kadar düşebilir. Bu da piyasanın daha sert bir satış baskısıyla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.

Öte yandan, 3.05 trilyon dolar seviyesi korunursa ve piyasa toparlanırsa, toplam piyasa değeri 3.24 trilyon dolarlık direnç seviyesini test edebilir.

Bitcoin için Tehlike Devam Ediyor

Bitcoin, yazının yazıldığı an itibarıyla 95,798 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 1 değer kaybetti. Şubat ayının başından bu yana belirli bir fiyat aralığında gidip gelen BTC, şu anda yatay kanalın alt trend çizgisine oldukça yakın bir seviyede.

Varlıkların böyle bir kanal içinde hareket etmesi, fiyatın belirli destek ve direnç seviyeleri arasında konsolide olduğunu gösterir. 5 Şubat'tan beri BTC, 95,650 dolar desteği ile 98,663 dolar direnci arasında hareket ediyor.

Bitcoin bu kanalın alt bandına yaklaşmış durumda. Bu seviyede alıcılar devreye girerse, fiyatın düşüşü durdurulabilir. Ancak bu destek kırılırsa, satış baskısı artabilir ve BTC 92,325 dolara kadar gerileyebilir.

Tersine, piyasa duyarlılığı pozitif yönde değişir ve yatırımcılar Bitcoin biriktirmeye başlarsa, fiyat 98,663 dolar direncini aşarak 102,753 doları hedefleyebilir.

Raydium (RAY) Piyasanın En Büyük Kaybedeni

Son 24 saatte yüzde 28 değer kaybeden Raydium (RAY), kripto piyasasında en büyük düşüşü yaşayan varlık oldu. Altcoin, şu anda son üç ayın en düşük seviyesi olan 3.13 dolardan işlem görüyor.

Dikkat çeken bir diğer gelişme, RAY'in düşüşüyle birlikte işlem hacminin yüzde 301 oranında artarak 255 milyon dolara ulaşması. Bu durum, yatırımcıların büyük ölçüde satış yaptığını ve düşüş trendinin devam edebileceğini gösteriyor.

Eğer satış baskısı sürerse, RAY fiyatı 2.60 dolara kadar gerileyebilir.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

İşte bütün ülkenin kilitlendiği derbinin muhtemel 11'leri
img

Volkan Demirel'in üçüncü kızına verdiği isim dikkat çekti
img

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
Türkiye'de en çok hangi uyruktan gelin ve damat var? TÜİK açıkladı

Türkiye'de en çok hangi uyruktan gelin ve damat var? TÜİK açıkladı
Görüntü Türkiye'den! 2 metre kalınlıktaki karda yüzerek ilerledi

Videosu olmasa asla inanmayacağımız bir olay daha
Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz

Sergen'den dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz
SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok

Son Dakika Haberleri

title