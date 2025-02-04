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Bitcoin ve altcoinler bugün neden yükseldi?

Bitcoin ve altcoinler bugün neden yükseldi?
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Kripto piyasası, ABD'nin ticaret politikalarındaki değişikliklerin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Bitcoin 100 bin dolar seviyesini aşarken, Onyxcoin (XCN) yüzde 25 değer kazandı. Piyasadaki toparlanma sinyalleri yatırımcıları umutlandırırken "Bitcoin ve altcoinler bugün neden yükseldi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte son gelişmeler...

Bitcoin ve altcoinler bugün neden yükseldi?

Kripto para piyasası, son 24 saatte toparlanma gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'ya uygulanması planlanan yüzde 25'lik gümrük tarifelerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Bu gelişme, Bitcoin (BTC) ve toplam kripto piyasa değerinde yükselişe neden olurken, altcoinler de bu olumlu havadan payını aldı. Özellikle Onyxcoin (XCN), aynı dönemde yüzde 25 artış gösterdi.

Bitcoin alım stratejisinde değişiklik

MicroStrategy, son 12 haftadır Bitcoin alımı yaparken hisse satışı veya gelirlerden BTC alımı gerçekleştirmemişti. Ancak şirket, milyarlarca dolarlık gerçekleşmemiş kazanç üzerinden vergi ödemekle karşı karşıya kalabilir. CEO Michael Saylor, ABD'deki siyasi belirsizlik ve Bitcoin'in volatil seyri nedeniyle şirketin gelecek planlarına dair net bir açıklama yapmadı.

Öte yandan, Utah eyaleti ABD'de bir Bitcoin rezervi oluşturma çalışmalarına öncülük ediyor. Satoshi Action Fund CEO'su Dennis Porter'a göre, eyaletin kısa yasama takvimi ve aktif dijital varlık çalışma grubu, bu süreci hızlandırıyor.

Piyasa değerinde büyük artış

Toplam kripto para piyasa değeri son 24 saatte 85 milyar dolar artarak 3,27 trilyon dolara ulaştı. Bu yükseliş, kritik 3,28 trilyon dolar seviyesini destek olarak geri kazanma çabasını gösteriyor. Eğer bu destek korunursa, piyasanın kısa vadede toparlanmaya devam etmesi beklenebilir.

Önümüzdeki kritik seviye ise 3,49 trilyon dolar. Bu seviyenin aşılması, piyasa genelinde güveni artırarak 200 günlük hareketli ortalamayı destekleyebilir. Ancak, 3,28 trilyon dolar desteği kırılırsa, piyasa değeri 3,16 trilyon dolara geri çekilebilir ve toparlanma süreci sekteye uğrayabilir.

Bitcoin yeniden 100 bin doların üzerinde

Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 3,3 artışla 100.930 dolara yükseldi. 100 bin dolar seviyesi kritik bir destek olarak korunurken, bu toparlanma kısa vadeli bir yükseliş sinyali veriyor.

BTC, 200 günlük hareketli ortalamayı destek olarak geri kazandı ve şimdi 105 bin dolar seviyesini hedefliyor. Eğer bu direnç kırılırsa, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109.588 dolara doğru ilerlemesi mümkün olabilir.

Ancak Bitcoin için en büyük risk, 100 bin dolar desteğinin kaybedilmesi. Eğer fiyat bu seviyenin altına inerse, yükseliş trendi geçersiz hale gelebilir ve BTC, 95.668 dolara kadar gerileyebilir.

Onyxcoin (XCN) güçlü yükselişte

Onyxcoin (XCN), son 24 saatte yüzde 25 değer kazanarak günün en iyi performans gösteren altcoini oldu. Piyasa genelindeki dalgalanmalara rağmen XCN, 0,0237 dolar desteğini koruyarak güçlü bir direnç sergiledi.

XCN için bir sonraki hedef 0,0500 dolar seviyesi. Eğer bu direnç aşılırsa, altcoinin yukarı yönlü hareketine devam etmesi ve yatırımcı güvenini artırması bekleniyor. Ancak piyasa genelindeki düşüş baskısı devam ederse, XCN yeniden 0,0237 dolar seviyesine çekilebilir ve bu seviyenin altına sarkarsa yükseliş senaryosu geçersiz hale gelebilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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