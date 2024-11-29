Bitcoin vadeli işlem hacmi rekor seviyeye ulaştı

Trump'ın başkanlık zaferi, kripto para dünyasında yeni bir dönemi başlattı. Analistler, Trump yönetiminde Bitcoin'in gelişeceğine dair artan beklentilerin, yatırımcıları kaldıraçlı işlemlere yönlendirdiğini belirtiyor.

Trump Zaferi Kripto Para Piyasasını Canlandırdı

Coinglass verilerine göre Bitcoin türev piyasası son iki haftada önemli bir büyüme kaydetti. Vadeli işlem açık pozisyonlarındaki bu artış, özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisini yansıtıyor.

Bitfinex analistleri değerlendirmede, piyasadaki kaldıraç artışını olağan bir gelişme durum / süreç olarak değerlendirdiklerini belirttiler. Özellikle 94.000 dolar seviyesindeki önemli emirlerin gerçekleşmesi, piyasanın derinliğini gösteriyor.

Ethereum (ETH) cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Kripto para birimi son bir haftada yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. QCP Capital analistleri, ETH/BTC paritesinin 0,0400 seviyesini test edebileceğini öngörüyor.

Ethereum borsada işlem gören fonları (ETF) son dört günde 90,1 milyon dolarlık net giriş aldı. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların Ethereum'a olan ilgisinin arttığını gösteriyor.