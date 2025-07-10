Bitcoin tarihi zirvesini gördü

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), piyasa değeri bazında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in tarife uygulamalarına ilişkin netleştirdiği zaman çizelgesi, yatırımcıların volatilite endişelerini azalttı. Aynı zamanda Birleşik Krallık merkezli The Smarter Web Company gibi şirketlerin Bitcoin hazinesi stratejileri benimsemeleri, kurumsal benimsenmenin hızla yaygınlaştığını gösteriyor.

ABD'nin Politika Netliği Bitcoin'i Tüm Zamanların Zirvesine Çıkardı

Trump yönetiminin politika belirsizliklerini gidermeye başlaması Bitcoin'e hız kazandırdı. Hazine Bakanı Scott Bessent'in hafta sonu yaptığı açıklamada, nisan ayında duyurulan tarifelerin Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret anlaşması olmayan ülkeler için 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini belirtti.

Elon Musk'ın "America Party"sinin Bitcoin'i destekleyeceği açıklaması da kripto para piyasasını olumlu etkiledi. Bu gelişme, kripto paralar için politik destek açısından önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Spot Bitcoin ETF'leri ise yaklaşık 150 milyar dolar sermaye kontrolü altında tutuyor. Bu rakam, geleneksel finans kurumlarının kripto paraya olan güveninin somut göstergesi niteliği taşıyor.

Bitcoin fiyatı son birkaç gündür yükselme eğilimindeydi. Lider kripto para, TradingView verilerine göre kısa süreliğine 112.152 dolar seviyesini görürken, daha sonra 111.000 dolar civarında sabitlendi. Yayım sırasında ise 111.188 dolardan alınıp satılıyor. Bitcoin bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 20 getiri sağladı.