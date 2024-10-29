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Bitcoin son zamanların rekorunu kırdı

Bitcoin son zamanların rekorunu kırdı
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Bitcoin (BTC), spot ETF onaylarının etkisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentileriyle 71.261 dolar seviyesine yükseldi. Piyasa değeri açısından lider kripto para birimi olan Bitcoin, son yedi ayın ardından gördüğü bu seviyeyle tüm zamanların rekoruna yaklaştı. Ekim ayında kripto varlıklara 3,4 milyar dolarlık yatırım girişi gerçekleşti.

Kripto para piyasaları yükseliş trendini sürdürüyor. CoinShares verilerine göre yılbaşından bu yana sermaye girişleri 27 milyar dolara ulaşarak 2021'deki 10,5 milyar dolarlık rekoru neredeyse üçe katladı. Spot Bitcoin ETF'leri tek başına haftalık 997,6 milyon dolarlık net giriş görürken, kısa pozisyonlarda çözülme yaşandı.

Fed Beklentileri Bitcoin Fiyatını Yukarı Taşıdı

Bitcoin fiyatı, Fed'in faiz politikasındaki olası değişiklik sinyalleriyle 71.261 dolar seviyesine tırmanarak yükseliş trendini sürdürüyor. Analistler, Fed'in 7 Kasım'da faizleri yüzde 4,5 ile yüzde 4,75 aralığına düşürecek 25 baz puanlık bir indirime gideceği beklentisinin kripto para piyasalarını güçlendirdiğini belirtti.

Öte yandan kurumsal ilgi artmaya devam ediyor. Emory Üniversitesi, Grayscale Bitcoin Mini Trust'ta 15 milyon dolar değerinde hisse alarak kripto para birimine yatırım yapan ilk yüksek öğretim kurumu oldu. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan güveninin arttığını gösteriyor.

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, Bitcoin fiyatlarındaki artışın ABD siyasetindeki gelişmelerle de yakından ilişkili olduğunu vurguladı. Etkinlik ticaret platformu Polymarket verilerine göre, kripto para destekçisi Donald Trump'ın seçim yarışında öne çıkması, piyasalardaki iyimser havayı güçlendiriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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