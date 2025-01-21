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Bitcoin rezervi ne zaman oluşturulacak?

Bitcoin rezervi ne zaman oluşturulacak?
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Kripto para analisti Willy Woo, ABD'nin ulusal Bitcoin rezervi oluşturma planı hakkında görüşlerini paylaştı. Sürece ilişkin muhtemel zaman dilimini belirten Woo, böyle bir rezerv oluşturmanın karmaşık olduğunu da vurguladı. İşte "Bitcoin rezervi ne zaman oluşturulacak?" sorusunun yanıtı ve tahminler...

Kripto para yatırımcısı ve analisti Willy Woo, ABD'nin ulusal Bitcoin rezervi oluşturma planıyla ilgili görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Woo, Trump'ın Beyaz Saray'da göreve başladığı ilk gün herhangi bir kararname imzalamamasını değerlendirerek, böyle bir rezerv oluşturmanın hem onay süreçleri hem de uygulanabilirlik açısından oldukça karmaşık olduğunu ifade etti. Woo, sürecin başlamasının altı ay ile iki yıl arasında sürebileceğini belirtti.

Bitcoin Rezerv Planı Zaman Alacak

Woo, ABD'nin ulusal Bitcoin rezervi oluşturma süreci hakkında yaptığı açıklamada, "Stratejik Bitcoin Rezervi için Kongre ve Temsilciler Meclisi'nden onay alınması gerekiyor." dedi. Woo, böyle bir kararın başkanlık görevinin ilk gününde kararnamelerle yürürlüğe konulmasının "yöntem açısından doğru bir yaklaşım olmayacağını" dile getirdi.

Ayrıca, onay alınsa bile bu tür büyük ölçekli bir projenin hemen başlatılmasının mümkün olmayacağını belirten Woo, Bitcoin biriktirme sürecinin başlatılmasının bile altı ila yirmi dört ay alabileceğini söyledi. Ancak piyasalarda bu gelişmeden önce hareketlenme yaşanabileceğini ve "spekülatif bir önden alım sürecinin" başlayabileceğini ifade etti. Daha önce açıklanan plana göre, ABD'nin önümüzdeki beş yıl boyunca yılda 200 bin Bitcoin almayı planladığı belirtilmişti.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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