Bitcoin rekorları alt üst etti: 104 bin doları geride bıraktı

Bitcoin, finansal piyasalarda yine başrolde. Kripto para birimi, 104.000 dolarlık rekor seviyesiyle piyasa değerindeki payını %57'ye çıkardı. Bu ani yükseliş, altcoinlerin gölgesinde kalan Bitcoin'in, piyasadaki lider konumunu pekiştirdiğini gösteriyor.

Bitcoin'in Yükselişi Altcoinleri Geride Bıraktı

Kripto para piyasalarında yeni bir dönem başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin, tarihinde ilk kez 104 bin dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Bu gelişmeyle birlikte, kripto para piyasasındaki hakimiyetini artıran Bitcoin'in toplam pazar payı yüzde 57'ye yükseldi.

Son dönemde altcoinlerin gölgesinde kalan Bitcoin, 5 Aralık'ta gerçekleşen yükselişle birlikte piyasadaki dengeleri yeniden değiştirdi. Son piyasa verilerine göre yüzde 4,4'lük bir artış kaydeden Bitcoin, altı haneli rakamları görerek yatırımcılarını sevindirdi.

Bitcoin'in pazar hakimiyeti, 21 Kasım'da yüzde 61,8 ile son üç buçuk yılın zirvesini görmüştü. Ardından 4 Aralık'ta yüzde 54,7'ye gerileyen bu oran, yaşanan son yükselişle tekrar artış gösterdi. BNB, Tron ve XRP gibi altcoinlerin rekor seviyelere ulaşması sonucu 95 bin dolar civarında seyreden Bitcoin, yeni hamleyle piyasada güç gösterisinde bulundu.

Piyasa duyarlılığını ölçen Bitcoin Fear & Greed Index, şu anda 84 puanla "aşırı açgözlülük" seviyesinde bulunuyor. Google Trends verileri, Bitcoin aramalarında 5 Aralık'ta önemli bir artış yaşandığını gösterirken, CoinGlass'a göre son dört saatte 132 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi.

Coinbase'in kurucu ortağı ve CEO'su Brian Armstrong, Bitcoin'in değer artışına dikkat çekerek, "2012'de platformumuz kurulduğunda yapılan 100 dolarlık bir Bitcoin yatırımı, bugün 1,5 milyon dolar değerine ulaşmış durumda. Aynı dönemde saklanan 100 dolar ise bugün sadece 73 dolarlık alım gücüne sahip. Bitcoin, son 12 yılın en başarılı yatırım aracı oldu ve bu yolculuk henüz başlangıç aşamasında." değerlendirmesinde bulundu.