Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bitcoin rekorlar kırmaya doymuyor: Bitcoin fiyatı nereye gidiyor?

Bitcoin rekorlar kırmaya doymuyor: Bitcoin fiyatı nereye gidiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, ABD başkanlık seçimlerinin ardından rekor bir yükselişle 82.269 doları gördü. Donald Trump'ın zaferi ve Fed'in faiz indirimleri, piyasalarda olumlu bir hava yaratırken, Bitcoin ETF'leri de büyük ilgi gördü. Uzmanlar, Bitcoin'in değerinin 100 bin dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Bitcoin, gün içinde 82.269,61 dolarlık rekor bir değere ulaşarak kripto para piyasalarında büyük bir heyecan yarattı. ABD seçimlerinin ardından Donald Trump'ın başkanlık zaferi ve Fed'in faiz indirim kararı, Bitcoin'in değerinin fırlamasında büyük rol oynadı.

ABD Seçimleri ve Fed Kararları Bitcoin'i Uçurdu

Lider kripto para birimi Bitcoin, gün içinde göz kamaştırıcı bir başarıya imza atarak, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 82.269,61 dolar değerine ulaştı. Rekorlar kırmaya devam eden Bitcoin, son bir ayda yüzde 17, yıl başından bu yana ise yüzde 95'lik etkileyici bir değer artışı kaydetti. Bu rekor yükselişin ardında, küresel ekonomideki önemli gelişmeler ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisi yatıyor.

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump'ın kripto para dostu politikaları, piyasalarda olumlu bir hava estirdi. Bu gelişmeyle eş zamanlı olarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yüzde 5'ten 4,75'e indirmesi, yatırımcıların risk iştahını artıran bir diğer önemli faktör oldu.

Spot Bitcoin ETF'leri cephesinde yaşanan gelişmeler de dikkat çekici boyutlara ulaştı. BlackRock'ın IBIT adlı ETF'si, bir haftalık sürede 1,12 milyar dolarlık yatırım çekerek, sektörde yeni bir dinamizm yarattı. ABD piyasalarında işlem gören 12 Bitcoin ETF'sinin toplam hacmi, 7 Kasım itibarıyla 2,76 milyar dolara yükseldi. Kripto piyasasında yaşanan bu yükseliş, 280 milyon dolarlık short pozisyonunun likide edilmesine neden oldu ve son aylardaki en büyük hafta sonu likidasyonlarından birine sebep oldu.

Piyasa uzmanları, Bitcoin'in önümüzdeki dönemde 100 bin dolar seviyesini test edebileceğini öngörüyor. Bu beklenti, yatırımcıların Bitcoin ETF'lerine olan ilgisini daha da artırıyor.

Bitcoin'deki bu yükseliş trendi, diğer kripto para birimlerini de olumlu etkiledi. Ethereum da Bitcoin'in yükselişinden olumlu etkilenerek son 7 günde yüzde 27'den fazla değer kazandı ve 3 ayın en yüksek seviyesi olan 3.200 doların üzerine çıktı. Solana ve Avalanche gibi önde gelen kripto para birimleri de değer kazanırken, kripto para piyasasının toplam değeri 2,5 trilyon dolara yaklaştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

Gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüleri

 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş
Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Ergin Ataman sağlık durumu nasıl? Ergin Ataman'ın hastalığı nedir? Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Alexsa kimdir, gözaltına mı alındı? Alexander Menshikov neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz gözaltına mı alındı? İbrahim Yılmaz olayı nedir? Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, ne iş yapıyor? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı? Sefa Caner Sarıçam kimdir? Sefa Caner neden gözaltına alındı? (arabamanya) Esma Sözen kimdir, gözaltına mı alındı? Esma Sözen neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz kimdir? İbrahim Yılmaz kaç yaşında, nereli? İbrahim Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri... Muslera, Mourinho'ya ne dedi? Muslera'dan olay sözler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.