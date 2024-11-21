Bitcoin rekorlar kırarken Ethereum değer kaybediyor

Bitcoin rekorlar kırarken Ethereum değer kaybediyor
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Bitcoin (BTC) tarihi zirve seviyelerine yaklaşırken Ethereum'un (ETH) Bitcoin karşısındaki değeri son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Ethereum-Bitcoin fiyat oranı yüzde 0,032 seviyesine ulaştı. Bu düşüş, kripto para piyasalarındaki güç dengesinin Bitcoin lehine değiştiğini gösteriyor.

Kripto para piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bitcoin'in spot ETF onayları ve Trump'ın seçim zaferiyle yükselen değeri 97.700 dolara ulaşırken, Ethereum hem akıllı sözleşme platformu olarak Solana ile hem de değer deposu olarak Bitcoin ile rekabet etmekte zorlanıyor.

ETH/BTC Oranı Son Üç Yılın En Dip Seviyesinde

Bitcoin'in yükselişi 2024 yılı başından bu yana devam ediyor. ETH/BTC oranı yılbaşından bu yana yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetti. Bu düşüş özellikle temmuz ayından sonra hızlandı.

Ethereum'un performansı iki önemli faktörden etkileniyor. İlk olarak, ağın potansiyel finansal menkul kıymet olarak sınıflandırılması konusundaki düzenleyici belirsizlikler devam ediyor. İkinci olarak, protokol ücretleri ve merkeziyetsiz borsa (DEX) hacimleri gibi önemli metriklerde Solana'nın gerisinde kalıyor.

Ethereum'un Bitcoin'e karşı değer deposu ve Solana'ya karşı akıllı sözleşme platformu olarak iki cephede rekabet ettiği bir dönemden geçtiğini belirtiliyor. Bu durum, yatırımcıların kısa vadeli değer önerisi konusunda tereddüt yaşamasına neden oluyor.

Uzmanlar, Bitcoin'in hakimiyetinin artmasına rağmen Ethereum'un halen en aktif akıllı sözleşme platformu olduğunu vurguluyor. Ethereum topluluğunun entelektüel sermayesi ve geçmiş başarıları, platformun geleceği için umut vadediyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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