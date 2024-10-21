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Bitcoin rekor kırdı: Hashrate değerleri tavan yaptı, madencilik maliyetleri arttı

Bitcoin rekor kırdı: Hashrate değerleri tavan yaptı, madencilik maliyetleri arttı
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Bitcoin Blockchain ağının hashrate değeri, rekor bir seviyeye ulaşarak güvenlik ve madencilik maliyetlerinde önemli artışlara neden oldu. Küçük madencilik firmaları, yükselen maliyetlerle birlikte 2024 Bitcoin yarılanma etkinliği sonrasında zorlu bir döneme girdi.

Bitcoin ağı, 21 Ekim'de hashrate değeriyle tarihi bir zirve yaparak 769,8 exahash/s seviyesine ulaştı. Bu artış, ağın güvenliğini artırırken, madencilik maliyetlerinin yükselmesine de neden oldu.

Bitcoin Blockchain Ağı Rekor Hashrate ile Güvenliği Artırıyor

Gün içinde Bitcoin Blockchain ağının toplam işlem gücü, diğer adıyla hashrate, şimdiye kadar görülmemiş bir seviyeye ulaşarak saniyede 769,8 exahash (EH/s) ile rekor kırdı. BitInfoCharts'ın sağladığı verilere göre 2021'den bu yana hashrate'de sürekli bir artış gözleniyor. Bu yükseliş, özellikle Bitcoin madenciliği için özel olarak tasarlanmış ASIC'ler (uygulamaya özel entegre devreler) gibi ileri teknoloji ürünü cihazların yaygınlaşmasına bağlanıyor.

Hashrate'deki bu artış, Bitcoin ağının güvenliğini güçlendirirken, aynı zamanda madencilik maliyetlerini de yukarı çekiyor. 2024 yılında gerçekleşen ve Bitcoin'in blok ödülünün yarıya indiği "yarılanma" olayı sonrasında hashrate'deki bu yükseliş, özellikle küçük ölçekli madencilik şirketlerinin piyasadan çekilmesine neden olabilir.

Artan maliyetler karşısında küçük madencilik işletmeleri rekabet etmekte zorlanırken, TeraWulf gibi büyük şirketler yüksek enerji verimliliğine sahip ekipmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. TeraWulf'un kurucu ortağı ve işletme müdürü Nazar Khan, enerji verimliliği yüksek madencilik ekipmanlarının, yarılanma sonrası dönemde şirketlerin kârlılığını koruması için kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Khan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Küçük ölçekli bir işletmeyseniz ve kâr edemiyorsanız, zorlu bir süreç sizi bekliyor. Düşük maliyetli enerji sağlayan kaliteli bir altyapıya sahip olmak, bu noktada büyük bir avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı. TeraWulf, dünya genelinde en büyük altıncı Bitcoin madencilik şirketi olarak kabul ediliyor ve 670 milyon doları aşan bir piyasa değerine sahip bulunuyor.

Madencilik zorluğundaki artışa rağmen, madencilik şirketlerinin Bitcoin satışlarında azalma gözleniyor. CryptoQuant'ın verilerine göre 20 Ekim'de madencilik firmaları merkezi kripto para borsalarına yalnızca 2.916 BTC transfer etti. Bu rakam, son bir aylık dönemde kaydedilen en düşük dördüncü satış miktarı olarak dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Bitcoin'in hashrate'i, madencilerin kâr getirmeyen ekipmanları devre dışı bırakmasıyla son iki ayın en düşük seviyesine gerilemişti. CoinShares'in araştırma müdürü James Butterfill, bu durumu madencilerin maliyetleri kontrol altına alma çabaları olarak yorumlamıştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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