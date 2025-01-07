Bitcoin rallisi için dolar likidite desteği yolda

Arthur Hayes, kripto piyasasındaki yükseliş trendinin Mart ortasına kadar süreceğini öngörüyor. Fed ve Hazine'den piyasaya 612 milyar dolarlık likidite gireceğini belirten Hayes, yatırımcılara risk seviyelerini aşırı riskli (degen) konumuna getirmelerini tavsiye etti.

Fed ve Hazine Hamlesi Piyasayı Destekleyecek

Maelstrom'un baş yatırım sorumlusu, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) 'Ters Repo İmkanı' için yaşanan değişimlerin piyasaya etkisini değerlendirdi. İlk çeyrekte 237 milyar dolarlık likiditenin piyasaya yönelmesi bekleniyor.

Hayes, merkezi olmayan bilim alanındaki projelere odaklanarak BIO, VITA, ATH, GROW, PSY, CRYO ve NEURON tokenlarını portföylerine eklediklerini açıkladı. DeSci hareketi, bilimsel araştırmaların Blockchain teknolojisiyle desteklenmesini hedefliyor.

Bitcoin (BTC) fiyatının dolar emisyonlarındaki değişime göre hareket ettiğini belirten Hayes, Trump yönetiminin politikalarından kaynaklanabilecek risklerin likidite artışıyla dengelenebileceğini düşünüyor. Hazine genel hesabının Mart ayında tükenmesiyle birlikte borç tavanı artışı ve vergi ödemeleri gibi negatif faktörlerin etkili olabileceğini öngörüyor.