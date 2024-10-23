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Bitcoin piyasası 2017 rallisinin sinyallerini güçleniyor

Bitcoin piyasası 2017 rallisinin sinyallerini güçleniyor
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CryptoQuant verilerine göre Bitcoin'deki (BTC) perakende yatırımcı aktivitesi son 30 günde yüzde 13 artış kaydetti. Haziran-Eylül arasındaki durgunluk döneminin ardından Ekim ayında hareketlilik gösteren perakende ilgisi, kurumsal yatırımcıların artan Bitcoin talebine eşlik ediyor.

Kripto para piyasalarında yeni bir dönem başlıyor. CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno, Bitcoin'e yönelik perakende talebin 2024'ün ilk çeyreğinden farklı olarak kurumsal ilgiyle paralel ilerlediğini belirtiyor.

Bitcoin'e Olan İlgi Artıyor

Kripto para analiz platformu CryptoQuant'ın verileri, bir Bitcoin'den az miktarda varlık tutan cüzdanların toplam Bitcoin miktarının Mart ortasından bu yana 18.000 BTC artarak 1,752 milyon BTC'ye ulaştığını gösteriyor. Bu artış, 2017'deki rallide görülen perakende yatırımcı davranışıyla benzerlik gösteriyor.

Spot Bitcoin ETF'lerinin toplam net girişleri 21 milyar doları geçti. Bu gelişme kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte, son yedi günlük pozitif net girişler Salı günü negatife döndü. SoSoValue verilerine göre 12 spot Bitcoin ETF'i toplam 79,09 milyon dolar net çıkış bildirdi.

Bitfinex analistleri, ETF girişlerinin Bitcoin'i meşru bir yatırım aracı olarak güveni artırmasına karşın, dijital varlığın 70.000 dolar seviyesini geçme girişimlerinin başarısız olduğuna dikkat çekiyor. Analistler, Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmaların devam edebileceği konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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