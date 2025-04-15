Bitcoin piyasa düzeltmelerinde altın gibi davranmaya başladı

Bitcoin (BTC), küresel piyasalardaki türbülansa rağmen gösterdiği direnç ile dikkat çekiyor. Bitwise CIO'su Matt Hougan, 2011'den bu yana ilk kez bir piyasa düzeltmesi sırasında Bitcoin'in hisse senedi piyasasından daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor. Kurumların ve devletlerin artan ilgisiyle birlikte, Bitcoin'in risk varlığı algısı yerini koruma varlığı anlatısına bırakmaya başlıyor.

Bitcoin'in Dijital Altın Anlatısı Güçleniyor

Bitcoin, şubat ayından bu yana yaşanan piyasa düzeltmesinde hisse senetlerine benzer bir performans sergiledi. S&P 500 endeksi yüzde 12 düşerken, Bitcoin de yüzde 12,4 gerileme yaşadı. Bu durum, daha önceki döngülerden farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Hougan, Bitcoin'in yeni davranışının önemini raporunda ayrıntılı olarak analiz etti. 2022'deki düşüşte S&P 500 yüzde 24,5 değer kaybederken Bitcoin'in yüzde 58,3 düştüğünü hatırlattı. 2020 Covid krizinde ise S&P 500 yüzde 33,8, Bitcoin yüzde 38,1 değer kaybetti. Trump'ın ilk başkanlık dönemindeki ticaret savaşları sırasında hisse senetleri yüzde 19,4 düşerken Bitcoin'in yüzde 37,2 gerilediğini not etti.

Bitcoin'in son bir aylık performansı dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. Bir ay önce 84.317 dolar olan Bitcoin fiyatı, tüm çalkantılara rağmen bugün 85.500 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu durum, Bitcoin'in makro engeller kalksa hızla yükselebilecek bir varlık gibi hareket ettiğini gösteriyor.

Bitwise CIO'su, Bitcoin'in olgunlaşma sürecinde önemli bir dönüm noktasında olduğunu düşünüyor. Daha fazla şirket ve kurumun Bitcoin satın alması ve devletlerin stratejik rezerv olarak tutmaya başlamasıyla, dijital altın söylemi güç kazanıyor. Bu dönüşüm yatırımcıların Bitcoin'i risk varlığından çok koruma varlığı olarak görmeye başladığını gösteriyor.

Hougan, "Dünya dağılıyor ve Bitcoin 80.000 doların üzerinde işlem görüyor. Eğer bu size Bitcoin'in kalıcı gücü konusunda güven vermiyorsa, neyin vereceğini bilmiyorum." diyerek kripto paranın direncini vurguladı.