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Bitcoin neden 100.000 dolar oldu? Yükseliş devam edecek mi?

Bitcoin neden 100.000 dolar oldu? Yükseliş devam edecek mi?
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Bitcoin, Coinbase platformunda 104.000 dolara ulaşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) imza attı. Bu gelişme, kripto dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, Bitcoin'in gelecekteki potansiyel rotası merak konusu oldu. Bitcoin neden 100.000 dolar oldu? İşte Bitcoin'in bu yükselişini tetikleyen temel faktörler ve gelecekte neler beklenebileceğine dair analizler...

1. Psikolojik Eşiğin Aşılması ve Politik Değişimler

Bitcoin'in 100.000 dolar barajını aşması, hem yatırımcılar için psikolojik bir dönüm noktası hem de ABD'deki siyasi gelişmelerle ilişkilendiriliyor. Kasım ayında gerçekleşen Cumhuriyetçi zafer ve bu doğrultuda Biden yönetiminin kripto karşıtı politikalarının sona ereceği beklentisi, piyasalara güven verdi.

Yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın, kripto yanlısı duruşuyla tanınan Paul Atkins'i SEC Başkanlığı'na ataması, Bitcoin'in yükselişine katalizör oldu. Ayrıca Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi önemli pozisyonlara da kripto dostu isimler atanacağı açıklandı. Trump'ın açıklamaları, kriptonun ABD ekonomisi için önemli bir rol oynayacağına dair sinyaller veriyor.

2. Bitcoin Halving Döngüsünün Etkisi

Bitcoin'in arzı, yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen "halving" (yarılanma) etkinliğiyle azalıyor. Son yarılanma Nisan 2024'te gerçekleşti ve madencilik ödüllerini 3,125 BTC'ye düşürdü. Bu durum, arzı sınırlı olan Bitcoin'in daha da kıtlaşmasına neden oldu. Tarihsel olarak, yarılanma sonrası Bitcoin fiyatında güçlü yükselişler gözlemleniyor. Bu döngü, yatırımcı beklentileri ve talep artışıyla birlikte fiyatın 100.000 doları aşmasına zemin hazırladı.

3. Kurumsal ve Bireysel Talep Artışı

Kripto paralar, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için cazibesini artırmaya devam ediyor. Bitcoin'in "dijital altın" olarak tanımlanması, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişeleriyle birleştiğinde güvenli liman arayışını artırıyor. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın Bitcoin'i altınla kıyaslayan açıklamaları, kriptonun meşruiyet kazanmasını hızlandırdı.

4. Fiyat Keşfi Süreci ve Teknik Analiz

Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte fiyat keşfi süreci başladı. Teknik analizlere göre, bu seviyeyi destek olarak koruyabilirse daha yüksek zirvelere ulaşması bekleniyor. Öte yandan, tarihsel döngüler ve halving etkisi, fiyatın önümüzdeki yıl 150.000 dolar veya daha yukarısını görebileceğine dair beklentiler yaratıyor.

Yükseliş devam edecek mi?

Bitcoin'in mevcut rallisi, arz ve talep dinamikleri ile politik gelişmelerin birleşimiyle güçleniyor. Ancak analistler, kısa vadede kâr satışlarının yaşanabileceğini ve 100.000 dolar seviyesinin destek olarak korunmasının kritik olduğunu vurguluyor. Uzun vadede ise Bitcoin, giderek daha fazla benimsenmesiyle birlikte yeni rekor seviyelere ulaşma potansiyeline sahip.

Bu süreçte yatırımcıların piyasadaki volatiliteye karşı dikkatli olmaları ve temel dinamiklere odaklanmaları öneriliyor.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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