Bitcoin madencisinin Ethereum yatırımcısına geçişi tepki çekti

Bitcoin madenciliği sektöründe tarihi bir değişim yaşanıyor. Bit Digital'in stratejik kararı, kripto para dünyasındaki madencilik modelinin sorgulanmasına neden oluyor. Şirketin 75 milyon hisse ihracı ile elde edeceği kaynakları tamamen Ethereum'a yönlendirme kararı, sektördeki değişimin boyutunu gözler önüne seriyor.

Kripto Madencisi 150 Milyon Dolarlık Ethereum Atağında

Bit Digital'in perşembe günü açıkladığı 150 milyon dolarlık halka arz, şirketin Bitcoin madenciliğinden tamamen uzaklaşma hedefini ortaya koyuyor. 75 milyon adi hissenin her birini 2 dolardan ihraç edecek olan şirket, elde edeceği geliri doğrudan Ethereum alımına kullanacak.

Şirketin çarşamba günü bildirdiği karara göre Bit Digital "saf Ethereum staking ve hazine şirketi" olarak yeniden konumlanacak. Bu strateji değişikliği, şirketin 2022 yılında başlattığı staking altyapısını genişletme planlarıyla paralel seyrediyor.

31 Mart itibariyle Bit Digital'in portföyünde 24.434 ETH ve 417 BTC bulunuyor. Bu varlıkların toplam değeri sırasıyla 44,6 milyon dolar ve 34,5 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Şirket tüm Bitcoin varlıklarını Ethereum'a çevirdiğinde, yaklaşık 42.000 ETH'ye sahip olacak.

Yatırımcıların bu köklü dönüşüme tepkisi oldukça olumsuz. Şirket hisseleri beş günlük dönemde yüzde 19 değer kaybederek 2,40 dolardan 1,86 dolara kadar geriledi. Piyasa kapitalizasyonu bakımından 12. sıradaki Bitcoin madenciliği şirketi, bu stratejik dönüşümün ardından 13. sıraya düştü.