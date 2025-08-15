Bitcoin madencisi TeraWulf Google destekli AI anlaşması imzaladı

Kripto madenciliği sektöründe yaşanan karlılık sorunları, şirketleri alternatif gelir kaynakları aramaya yöneltiyor. TeraWulf'un Google destekli bu hamlesi, Bitcoin yarılanması sonrası zorlu koşullarla mücadele eden madencilik şirketleri için yeni bir iş modeli örneği sunuyor.

TeraWulf 3,7 Milyar Dolarlık AI Stratejisini Açıkladı

TeraWulf'un açıkladığı anlaşma detayları, şirketin gelir akışında önemli bir dönüşüm yaratacak. Fluidstack ile imzalanan 10 yıllık veri merkezi kiralama anlaşmaları 3,7 milyar dolar değerinde sözleşme kazancı sunuyor. Eğer beş yıllık ek süreler kullanılırsa bu rakam iki katından fazla artabilir.

Google'ın bu anlaşmadaki rolü özellikle dikkat çekici ve öne çıkan bir unsur oldu. Teknoloji devi, Fluidstack'in TeraWulf ile 1,8 milyar dolarlık kiralama yükümlülüklerini yanında borç finansmanı da sağlıyor. Karşılığında Google, şirketin yaklaşık yüzde 8'ini temsil eden kabaca 41 milyon WULF hissesi için varant elde etti.

Bu anlaşmanın TeraWulf'un New York'taki veri merkezi kapasitesini 200 megavattan fazla IT yükü ile genişletmesi planlanıyor. Şirket Mali İşler Müdürü Patrick Fleury, hissedarlara yaptığı açıklamada "Google'dan aldığımız yeni finansal destek ve güncellenmiş kiralama anlaşmalarımızın faydalarıyla iyileştirilmiş bir finansman stratejisi" kullanacaklarını belirtti.

TeraWulf'un hisse performansı da bu gelişmeden olumlu etkilendi. WULF hisseleri seansta yüzde 48 kadar sıçrayarak 8,11 dolarlık zirveye ulaştı. İşlem hacmi günlük ortalamanın dört katından fazla arttı ve hisse yaklaşık 7,50 dolar seviyesinde kapandı.

Bu gelişme, Bitcoin yarılanması sonrası madencilik ekonomisinin zorlaşması nedeniyle sektörde yaşanan dönüşümün bir yansıması oldu. Volatil Bitcoin (BTC) fiyatları ve artan altyapı maliyetleri nedeniyle madencilik şirketleri AI ve yüksek performanslı bilişim alanlarında çeşitlendirme stratejileri benimsiyor.