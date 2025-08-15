Bitcoin madencisi TeraWulf Google destekli AI anlaşması imzaladı

Bitcoin madencisi TeraWulf Google destekli AI anlaşması imzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TeraWulf, Google tarafından desteklenen Fluidstack ile 3,7 milyar dolarlık yapay zeka (AI) altyapı anlaşması imzaladı. Duyuru sonrasında WULF hisseleri yüzde 48 yükseldi. Google 41 milyon hisse varantı alarak şirketin yüzde 8'inin sahibi oldu. Bu anlaşma madencilik sektöründe AI dönüşümünü hızlandırıyor.

Kripto madenciliği sektöründe yaşanan karlılık sorunları, şirketleri alternatif gelir kaynakları aramaya yöneltiyor. TeraWulf'un Google destekli bu hamlesi, Bitcoin yarılanması sonrası zorlu koşullarla mücadele eden madencilik şirketleri için yeni bir iş modeli örneği sunuyor.

TeraWulf 3,7 Milyar Dolarlık AI Stratejisini Açıkladı

TeraWulf'un açıkladığı anlaşma detayları, şirketin gelir akışında önemli bir dönüşüm yaratacak. Fluidstack ile imzalanan 10 yıllık veri merkezi kiralama anlaşmaları 3,7 milyar dolar değerinde sözleşme kazancı sunuyor. Eğer beş yıllık ek süreler kullanılırsa bu rakam iki katından fazla artabilir.

Google'ın bu anlaşmadaki rolü özellikle dikkat çekici ve öne çıkan bir unsur oldu. Teknoloji devi, Fluidstack'in TeraWulf ile 1,8 milyar dolarlık kiralama yükümlülüklerini yanında borç finansmanı da sağlıyor. Karşılığında Google, şirketin yaklaşık yüzde 8'ini temsil eden kabaca 41 milyon WULF hissesi için varant elde etti.

Bu anlaşmanın TeraWulf'un New York'taki veri merkezi kapasitesini 200 megavattan fazla IT yükü ile genişletmesi planlanıyor. Şirket Mali İşler Müdürü Patrick Fleury, hissedarlara yaptığı açıklamada "Google'dan aldığımız yeni finansal destek ve güncellenmiş kiralama anlaşmalarımızın faydalarıyla iyileştirilmiş bir finansman stratejisi" kullanacaklarını belirtti.

TeraWulf'un hisse performansı da bu gelişmeden olumlu etkilendi. WULF hisseleri seansta yüzde 48 kadar sıçrayarak 8,11 dolarlık zirveye ulaştı. İşlem hacmi günlük ortalamanın dört katından fazla arttı ve hisse yaklaşık 7,50 dolar seviyesinde kapandı.

Bu gelişme, Bitcoin yarılanması sonrası madencilik ekonomisinin zorlaşması nedeniyle sektörde yaşanan dönüşümün bir yansıması oldu. Volatil Bitcoin (BTC) fiyatları ve artan altyapı maliyetleri nedeniyle madencilik şirketleri AI ve yüksek performanslı bilişim alanlarında çeşitlendirme stratejileri benimsiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz

Yeni teklife Memur-Sen'den jet yanıt! Başkan rest çekti
5 ilde orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı

5 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Galatasaray'da Davinson Sanchez ile mutlu son

Ve mutlu son! Galatasaray'da yıldız oyuncuyla imzalar atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alaska'daki görüşme öncesi Trump'tan Putin'e gözdağı

Trump'tan görüşme öncesi Putin'e gözdağı
title