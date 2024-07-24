Bitcoin madencisi Riot Platforms Block Mining'i satın aldı

Bitcoin madencilik endüstrisinde dev bir adım atan Riot Platforms, ABD merkezli bir başka Bitcoin madencilik şirketi Block Mining'i 92,5 milyon dolar karşılığında bünyesine kattı. Bu satın alma ile Riot'un enerji kapasitesi hızla 2 gigawatt'a çıkarken, şirket 2024 sonuna kadar 110 megawatt kapasite artışı hedefliyor.

Riot Önemli Satın Alımlarla Büyümeye Devam Ediyor

Blockchain teknolojisi alanında faaliyet gösteren Riot Platforms, Bitcoin madencilik kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, ABD merkezli Block Mining'i 92,5 milyon dolarlık bir anlaşmayla bünyesine kattığını duyurdu.

Riot Platforms tarafından yapılan açıklamaya göre bu satın alma işlemiyle Riot'un mevcut madencilik gücüne anında 60 megawattlık ek enerji kapasitesi eklenecek. Şirket, iddialı hedefler doğrultusunda 2024 yılının sonuna kadar bu kapasiteyi 110 MW'a yükseltmeyi ve toplam enerji kapasitesini 2 gigawatt seviyesine ulaştırmayı planlıyor.

Riot Platforms CEO'su Jason Les, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu satın alma, şirketimizin ülke çapındaki faaliyetlerini çeşitlendirme ve genişletme fırsatı sunuyor. Mevcut 60 MW'lık kapasitenin yanı sıra, 300 MW'a kadar genişleme potansiyeli ile bu alım, büyüme hedeflerimize ulaşmamızda büyük bir itici güç olacak." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın finansal detaylarına bakıldığında Riot'un toplam bedelin 18,5 milyon dolarlık kısmını nakit olarak ödediği, kalan 74 milyon doları ise kendi hisse senetleriyle karşıladığı görülüyor.

Şirket, son dönemde madencilik performansında da kayda değer bir artış yaşandığını bildirdi. Mayıs ayında 215 Bitcoin (BTC) üretimi gerçekleştiren Riot, Haziran 2023'te bu rakamı 460 BTC'ye yükseltti. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 255 BTC üretimi yapılmıştı.