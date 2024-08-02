Bitcoin madencisi Maraton gelirlerini artırmayı başardı

Bitcoin madencilik devi MARA, 2024'ün ikinci çeyreğinde finansal bir iniş çıkış yaşadı. Şirket, bir yandan zararlarını önemli ölçüde artırırken, diğer yandan gelirlerinde dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Teknik sorunlar ve Bitcoin yarılanması gibi faktörler MARA'nın performansını etkilerken, şirket geleceğe yönelik iddialı hedefler belirlemeye devam ediyor.

Marathon'un Teknik Sorunlarla Dolu Finansal Mücadelesi

Kripto para madenciliği sektörünün öncü isimlerinden MARA (eski adıyla Marathon Digital), 2024'ün ikinci çeyreğinde beklenmedik bir finansal darbe aldı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 9 milyon dolar olan zararını, bu yıl 199,7 milyon dolara çıkardığını açıkladı.

MARA'nın bu ciddi zarar artışının arkasında, bir dizi teknik aksaklık ve Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin yarılanma etkinliği yatıyor. Yaşanan, tüm bu olumsuzluklara rağmen şirketin gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78'lik etkileyici bir artışla 145,1 milyon dolara ulaştı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Fred Thiel, yaşanan zorlukları, "2024'ün ikinci çeyreğinde, Applied Digital'in yönettiği Ellendale tesisindeki beklenmedik arızalar ve iletim hatlarındaki bakım çalışmaları nedeniyle Bitcoin üretimimiz düştü. Buna ek olarak, artan küresel hash oranı ve Nisan ayındaki yarılanma etkinliği de üretimimizi olumsuz etkiledi." sözleriyle dile getirdi.

Açıklamasının devamında Thiel, zorluklara rağmen şirketin başarılarına da dikkat çekerek "Tüm zamanların en yüksek kurulu hash oranına, saniyede 31,5 exahash'a ulaştık. Yıl sonuna kadar hedefimiz bu kapasiteyi 50 EH/s'ye çıkarmak." ifadelerini kullandı.