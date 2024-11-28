Bitcoin madencisi MARA rekor BTC alımıyla varlıklarını artırdı

Kripto para sektöründe kurumsal yatırımların hız kazandığı dönemde MARA'nın bu stratejik hamlesi, şirketin uzun vadeli büyüme planlarını ortaya koyuyor. Şirket yönetimi, gelecekteki olası fiyat düşüşlerinde yeni alımlar için 160 milyon dolarlık bir rezerv ayırdıklarını açıkladı.

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MARA'nın son alım stratejisi, 2030 vadeli yüzde 0 faizli dönüştürülebilir üst düzey tahvillerin ihracı ile gerçekleşti. Şirket, toplanan fonların 199 milyon dolarlık kısmını 2026 vadeli mevcut tahvilleri geri almak için değerlendirecek.

MicroStrategy'nin geçen hafta tamamladığı 5,4 milyar dolarlık Bitcoin alımının ardından MARA'nın bu hamlesi, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin artarak devam ettiğini gösteriyor.

MARA'nın hisse değeri çarşamba günü yüzde 7,81 yükselerek 26,92 dolar seviyesinden kapandı. Google Finance verilerine göre şirketin piyasa değeri 9 milyar dolara ulaştı.

Şirketin üçüncü çeyrek finansalları analist beklentilerinin altında kaldı. MARA, geçen yılın aynı döneminde 390 bin dolar olan net zararını, bu yılın üçüncü çeyreğinde 124,8 milyon dolara yükseltti.