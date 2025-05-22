Bitcoin madencisi MARA'dan yeni hamle

Bitcoin madencisi MARA'dan yeni hamle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin madencisi MARA Holdings, Two Prime ile ortaklığını genişleterek 500 BTC tahsis ediyor. ABD'nin en büyük halka açık kripto madencisi 48.137 BTC hazinesiyle Strategy'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Şirket ayrıca Bitcoin rezervini genişletmek için 2 milyar dolarlık hisse arzı planlıyor. Bu hamle kurumsal Bitcoin yönetiminde yeni standartlar belirliyor.

Kurumsal Bitcoin yönetiminde yeni bir dönem başlıyor. MARA Holdings'in Two Prime ile genişletilen ortaklığı, Bitcoin madencilik sektöründe pasif hazine tutma yaklaşımından aktif getiri stratejilerine geçişi simgeliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) kayıtlı yatırım danışmanı Two Prime'ın 2,5 milyar dolarlık sermaye erişimi, kurumsal yatırımcılara profesyonel Bitcoin türev stratejileri sunuyor.

MARA Holdings Two Prime ile Ortaklığını 500 BTC ile Genişletiyor

Two Prime CEO'su Alexander Blume, MARA'nın dünyanın en büyük Bitcoin kurumsal hazinelerinden birine sahip olduğunu ve kurumsal sahiplerin değerini sorumlu bir şekilde nasıl açığa çıkarabileceği konusunda standart belirlediğini belirtti.

MARA'nın dijital varlık yönetimi başkan yardımcısı Paul Giordano, bu hamleyi Bitcoin holdinglerinin hissedarlar için daha sıkı çalışmasını sağlamanın akıllı ve ölçülü bir yolu olarak nitelendirdi.

Şirketin birinci çeyrek gelirleri önceki yıldan 50 milyon dolar artışla 214 milyon dolara yükseldi. Bununla birlikte 533 milyon dolarlık net zarar kaydetti. MARA mart ayında Bitcoin varlıklarını büyütmek için 2 milyar dolara kadar hisse arzı satmayı aradığını duyurdu.

Mevcut ortaklıkta Two Prime, MARA'ya Bitcoin destekli krediler sağlıyor ve şimdi bu hizmet yönetilen getiri stratejileriyle genişliyor. Two Prime'ın özel Bitcoin türev stratejileri tasarlayarak ve uygulayarak kurumsal yatırımcılar için ek kazanç sağladığı belirtiliyor.

MARA hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 8 düşüş gösterirken, Bitcoin fiyatı aynı dönemde yaklaşık yüzde 11,5 değer kazandı ve 110.000 doların üzerinde yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu

Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan "Mecburuz" diyerek duyurdu
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Mini elbiseli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı

Mini elbisesiyle dikkatleri dağıtıp binlerce liralık hırsızlık yaptı
Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi

Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü hoca İstanbul'da görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sevilen dizide tartışmalı yatak sahnesi! İzleyicilerden büyük tepki
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa

Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı

Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu annesinin ölüm nedenini yıllar sonra ilk kez açıkladı
title