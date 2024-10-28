Bitcoin madencisi Core Scientific, yapay zeka pazarında büyük bir adım atıyor

Jefferies'in son araştırma raporuna göre Bitcoin madencilik şirketi Core Scientific, büyük enerji kaynakları ve etkin veri merkezi geliştirme ekibi ile yapay zeka taleplerini karşılamak için ideal konumda. Şirket, bu alanda yaptığı stratejik hamlelerle dikkat çekiyor ve yatırımcılara yeni kapılar açıyor.

Bitcoin Madencilik Şirketi Yapay Zeka Dönüşümünde Hız Kesmiyor

Yatırım bankası Jefferies'in bu hafta başında yayımladığı araştırma raporunda, Core Scientific'ın (CORZ) yapay zeka sektöründeki konumu mercek altına alındı. Rapora göre şirket, sahip olduğu geniş enerji kaynakları ve deneyimli veri merkezi geliştirme ekibiyle, yapay zeka alanındaki talepleri karşılama noktasında önemli bir avantaja sahip.

Pazartesi günü piyasalarda olumlu bir hava yakalayan şirketin hisseleri, günün ilk işlemlerinde yüzde 1,7'lik artışla 13,60 dolar seviyesine ulaştı. Jefferies, şirket için 19 dolarlık hedef fiyat belirleyerek "al" tavsiyesinde bulundu.

Jefferies'in önde gelen analizcilerinden Jonathan Petersen ve Jan Aygul, CoreWeave ile gerçekleştirilen başarılı iş birliğinin, teknoloji devlerinin dikkatini Core Scientific'a çekeceğini öngörüyor. Şirket, geçtiğimiz Haziran ayında yapay zeka odaklı hizmetler sunan CoreWeave ile sektörde ses getiren 12 yıllık bir anlaşmaya imza atmıştı.

Bitcoin madenciliği faaliyetlerini de sürdüren Core Scientific'ın, bu alandaki karlılığını koruduğu ve verimliliğini artırdığı kaydedildi. Şirketin Bitcoin madenciliğinde büyük bir genişleme planlamadığı, ancak mevcut ASIC madenci filosunu belirli bir seviyede tutarak yenileme stratejisini sürdüreceği aktarıldı.