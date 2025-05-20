Bitcoin madencisi Core Scientific hisseleri OpenAI güçlü rüzgarıyla yükselişe geçiyor

Bitcoin madencisi Core Scientific hisseleri OpenAI güçlü rüzgarıyla yükselişe geçiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin madencisi Core Scientific, yapay zeka altyapı sağlayıcısı CoreWeave ile güçlenen ortaklığıyla değer kazanma potansiyeline sahip. CoreWeave'in OpenAI'dan aldığı 15,9 milyar dolarlık sipariş, Core Scientific'ın veri merkezi gücünü kullanacak. Bernstein, hisse için yüzde 57 yükseliş hedefi ve 17 dolarlık fiyat öngörüyor.

Core Scientific'ın CoreWeave ile artan iş birliği, Bitcoin madencisinin düşük performans gösteren yapay zeka bulut servis sağlayıcısının son fiyat artışını yakalayabilmesini sağlayabilir. CoreWeave (CRWV), mart ayındaki 1,5 milyar dolarlık ilk halka arzından bu yana yüzde 115 yükselirken, Core Scientific (CORZ) da aynı dönemde yaklaşık yüzde 45 ve son 30 günde yüzde 70 yükselişe geçti.

Core Scientific'in Bitcoin Madenciliğinden OpenAI Veri Merkezi Ortağına Dönüşümü

Bu olumlu gelişmelere rağmen, Core Scientific hissesi yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Bernstein analistleri, bu durumu yapay zeka sermaye yatırımlarına yönelik karışık yatırımcı güveni ile açıklıyor.

Ancak CoreWeave'in 2029'a kadar OpenAI'dan 15,9 milyar dolarlık yeni sipariş alması ve toplam gelir birikimini yaklaşık 30 milyar dolara çıkarması ayrıca Core Scientific'ın 2025 için 250MW'lık teslimat hattını ilerletmesi sonucunda, Bernstein, CORZ'a olan yatırımcı güveninin hızla toparlanacağını öngörüyor.

"CORZ'un halen bir Bitcoin madencisi olarak değerlendirildiğine ve sermaye açısından hafif bir modele sahip son teknoloji veri merkezi platformu olarak değerlendirilmediğine inanıyoruz." diyen analistler, Core Scientific için "güçlü performans" derecelerini yineleyerek yüzde 57 yukarı yönlü 17 dolarlık bir fiyat hedefi belirlediler.

CoreWeave, 420MW aktif güce sahip 30'dan fazla yapay zeka veri merkezi işletiyor ve yaklaşık 1,6GW'lık toplam sözleşmeli kapasiteye sahip, bunun 590MW'ı sadece Core Scientific'tan geliyor. İlginç bir nokta, CoreWeave'in de 2022'de Ethereum Blockchain ağının proof-of-stake'e geçişinden önce bir Ethereum madencisi olması.

Core Scientific'ın stratejik değişimi oldukça çarpıcı oldu. Toplam 1,3GW gücünün yaklaşık 900MW'ını yapay zeka/HPC kullanımına tahsis ederek, Bitcoin madenciliği için sadece yaklaşık 400MW bıraktı. Bernstein, Core Scientific'ın yapay zeka iş kolunun sonunda şirket değerinin yüzde 43'ünü oluşturmasını ve 2029'a kadar yaklaşık yüzde 30'luk bir bileşik yıllık gelir büyüme oranı sağlamasını bekliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Galatasaray gözünü kararttı! Real Madrid'den transfer istiyor

Galatasaray gözünü kararttı! Real Madridli yıldıza dev teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

İki başkan görüştü! Fenerbahçe'ye 19 milyon euroluk dev teklif
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğuna iki aday

Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğu hemen doluyor
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü

MİT Başkanı, Şara ile görüştü! İşte zirvenin en önemli gündem maddesi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
title