Bitcoin madencisi Core Scientific hisseleri düşüşe geçti

Bitcoin madencilik devi Core Scientific, 350 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı planını açıkladı. Bu hamle, şirketin 800 milyon doları aşan ikinci çeyrek zararının ardından geldi ve piyasada sert bir tepkiyle karşılandı. Şirket hisseleri, bu borçlanma açıklaması sonrasında yüzde 10'un üzerinde değer kaybederken, yatırımcılar arasında endişe dalgası yayıldı.

Core Scientific Borçlanma Hamlesi Hisse Senedi Piyasasını Sarstı

Core Scientific, kısa bir süre önce açıkladığı yeni finansman planıyla dikkatleri üzerine çekti. Şirket, yakın zamanda açıklanan 800 milyon doları aşan ikinci çeyrek zararının ardından, 2029 vadeli 350 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı gerçekleştireceğini duyurdu.

Bu hamle, piyasada beklenmedik bir tepkiyle karşılandı. CORZ koduyla işlem gören şirket hisseleri, tahvil ihracı haberinin duyulmasıyla birlikte yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti. Yatırımcıların, şirketin mali durumu ve sektördeki dalgalanmalar konusundaki endişelerinin bu düşüşte etkili olduğu düşünülüyor.

Şirket yetkilileri, ihraç edilecek tahvillerin sadece belirli niteliklere sahip kurumsal yatırımcılara sunulacağını açıkladı. Şirketin bu hamlesi yatırımcılara ayrıca 52,5 milyon dolar tutarında ek tahvil alım hakkı da tanıyacak. Tahviller, yatırımcılara vade sonuna kadar ellerinde tutma veya hisse senedine dönüştürme seçeneği sunuyor. Faiz ödemelerinin ise altı aylık periyotlarla yapılması planlanıyor.

Core Scientific, tahvil ihracından elde edilecek gelirin büyük bir kısmını, mevcut borçların yeniden yapılandırılması için kullanacağını belirtti. Core Scientific'in bu hamlesinin arkasında 23 Ocak 2024 tarihli kredi anlaşması kapsamındaki borçların ödenmesi ve 2028 vadeli teminatlı tahvillerin itfası öncelikli hedefleri yatıyor. Şirket ayrıca, kalan fonları yeni yatırımlar ve kurumsal ihtiyaçlar için değerlendirmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında, bir iflas mahkemesinin onayladığı yeniden yapılandırma planı, Core Scientific'ın 400 milyon dolarlık borcundan kurtulmasını sağlamıştı. Bu karar, 2022 yılının Aralık ayında iflas koruması başvurusunda bulunan şirket için adeta can suyu olmuştu. Kripto para piyasasındaki dalgalanmalar ve iş ortağı Celsius'un çöküşü, şirketi zor duruma düşüren başlıca faktörler arasında yer aldı.