Kılıçdaroğlu 'Tartışmalara son ver' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
4 milyon emeklinin beklediği haber! Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Zam farkları ne zaman yatacak? Emeklinin beklediği tarih netleşti
Ege beşik gibi! Peş peşe 4 deprem meydana geldi

Bir bölgemiz beşik gibi! 5 saatte 4 deprem meydana geldi
UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Bitcoin madencisi Bitfarms yapay zeka alanına yöneliyor

Bitcoin madencisi Bitfarms yapay zeka alanına yöneliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin madencilik şirketi Bitfarms, Nisan 2024'teki dördüncü Bitcoin yarılanma sonrasında önemli bir stratejik hamle gerçekleştirdi. Şirket, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanına giriş yaparak iş modelini çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Kripto para madenciliği sektöründe önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Bitfarms, Appleby Strategy Group ve World Wide Technology ile iş birliği yaparak Kuzey Amerika'daki tesislerinde yapay zeka ve HPC uygulamaları için fizibilite çalışmalarına başladı.

Kripto Madenciliğinde Yapay Zeka Dönüşümü Başlıyor

784 milyon dolar piyasa değerine sahip Bitfarms, 1,2 GW'lık Kuzey Amerika portföyünü yeni teknolojilere uyarlamayı planlıyor. Şirketin CEO'su Ben Gagnon, özellikle PJM şebekesindeki tesislerin yapay zeka ve HPC uygulamaları için ideal bir konumda olduğunu vurguladı.

Bu stratejik değişim Bitcoin madenciliği sektöründe yeni bir trend oluşturuyor. Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin yarılanmasının madencilerin gelirlerini yarıya indirmesi beklenirken, şirketler alternatif gelir modelleri geliştiriyor.

Geçtiğimiz hafta Riot Platforms da benzer bir girişimde bulunarak tesislerindeki güç kapasitesini yapay zeka ve HPC kullanımlarına yönlendirme kararı aldı. Bu stratejiler kripto madenciliği sektörünün teknoloji hizmetleri alanında yeni fırsatlar aradığını gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Farelerden kurtulmak isteyen çiftçinin yöntemi tartışma yarattı
img

Cansu Dere'den Ayşe Barım açıklaması geldi
img

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
2 yıl sonra ortaya çıkan deprem fotoğrafı yürek yakıyor

2 yıl sonra ortaya çıkan görüntü yürek yakıyor
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma

Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı Tuncay Özkan'ın başını yaktı

Son Dakika Haberleri

title
Close