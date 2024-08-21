Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bitcoin madencisi Bitfarms Stronghold Digital'i 175 milyon dolara satın aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto madencilik devi Bitfarms, sektörde önemli bir adım atarak rakibi Stronghold Digital'i 175 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın aldı. Bu stratejik birleşme, Bitfarms'ın madencilik kapasitesini genişletmesinin yanı sıra enerji portföyünü güçlendirme hedefini de içeriyor.

Bitcoin madencilik şirketi Bitfarms, rakibi Stronghold Digital'i 175 milyon dolarlık bir anlaşmayla bünyesine katmaya hazırlanıyor. Bu stratejik hamle, Bitcoin'in dördüncü yarılanma sürecine girmesiyle zorlaşan piyasa koşullarında, şirketlerin güçlerini birleştirerek ayakta kalma çabalarının bir örneği olarak görülüyor.

Bitfarms Ve Stronghold'dan Dev Birleşme Hamlesi

Bitcoin madencilik sektörünün önde gelen isimlerinden Bitfarms, rakibi Stronghold Digital'i bünyesine katmak için harekete geçti. Yapılan açıklamaya göre, 175 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı.

Anlaşmanın detaylarına bakıldığında, 125 milyon dolarlık kısmın hisse senedi takasıyla, geri kalan 50 milyon dolarlık bölümün ise Stronghold'un borçlarının üstlenilmesiyle gerçekleşeceği belirtiliyor. Her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylanan bu dev birleşmenin 2025 yılının ilk üç ayı içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Piyasalarda bu haberin yankıları hemen hissedildi. Stronghold hisseleri, anlaşmanın duyurulmasının ardından bir günde yüzde 70'in üzerinde değer kazandı. Bitfarms cephesinde ise tablonun biraz farklı olduğu gözlemlendi. Şirketin hisseleri, haberin yayılmasıyla birlikte yüzde 5 oranında düşüş yaşadı.

Bitfarms'ın Genel Müdürü Ben Gagnon, bu stratejik hamleyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gagnon, 2025 yılının sonuna kadar enerji üretim kapasitelerini 950 megavata çıkarmayı hedeflediklerini ve bu kapasitenin önemli bir kısmının ABD sınırları içerisinde olacağını vurguladı. Gagnon ayrıca, Bitcoin madenciliğinin ötesine geçerek enerji ticareti ve yüksek performanslı bilgi işlem alanlarında da faaliyet göstermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Bu birleşme, kripto para madenciliği sektöründe yaşanan zorlu döneme bir yanıt niteliği taşıyor. Bitcoin'in dördüncü yarılanma sürecine girmesiyle birlikte gelirlerde yaşanan düşüşler, şirketleri yeni arayışlara itiyor. Sektör oyuncuları, güçlerini birleştirerek ve faaliyet alanlarını genişleterek bu zorlu dönemi atlatmaya çalışıyor.

Kanada merkezli Bitfarms, 2017 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Şirket, Kuzey ve Güney Amerika'da toplam 12 Bitcoin madencilik tesisini yönetiyor. Bu satın alma ile Bitfarms, Stronghold'un Pensilvanya'daki iki ticari enerji santralini de portföyüne ekleyecek.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Kanada Bitcoin Kripto Para Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şampiyonlar Ligi Galatasaray muhtemel rakipler kim? GS Young Boys'u geçerse rakipler kim olacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplarında kimler var? Young Boys-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Young Boys-Galatasaray rövanşı haftaya mı? Young Boys Galatasaray CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Young Boys Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Midtjylland Slovan Bratislava CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Midtjylland Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Malmö Sparta Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Malmö Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak? Dinamo Kiev Salzburg CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Dinamo Kiev Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri nelerdir? Nasipse Adayız filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Adayız filmi ne zaman, nerede çekildi? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? El Değmemiş Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi? Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi? ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda Güler neden maskeli? Arda Güler sakatladı mı?
title