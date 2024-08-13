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Bitcoin madencisi Bitdeer hisseleri değer kaybediyor

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Singapur merkezli Bitcoin madencilik şirketi Bitdeer, bu yılın ikinci çeyreğinde büyük bir finansal kayıp yaşadı. Şirketin hisseleri, açıklanan zarar sonrası Nasdaq'ta yüzde 3,55 düşüş gösterdi. Bu gelişme, şirketin gelir ve kar marjlarında yaşanan artışa rağmen yatırımcılar arasında endişe yarattı.

Kripto para madenciliği devi Bitdeer'in 2024 ikinci çeyrek finansal raporu, şirketin karmaşık durumunu gözler önüne serdi. Bir yandan 17,7 milyon dolarlık net zarar açıklayan şirket, diğer yandan toplam gelirlerinde ve brüt kârında dikkat çekici artışlar kaydetti. Bhutan'daki madencilik tesislerinin kapasitesini artıran Bitdeer, Tether ile yaptığı 150 milyon dolarlık anlaşmayla da sektördeki konumunu güçlendirmeye çalışıyor.

Bitdeer Finansal Krizin Eşiğinde

Kripto para madenciliği sektörünün önde gelen oyuncularından Bitdeer, 2024 yılının ikinci çeyreğine ait finansal raporlarını kamuoyuyla paylaştı. Singapur merkezli şirketin açıkladığı veriler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla karışık bir tablo ortaya koydu.

Raporda en çok dikkat çeken nokta, şirketin 17,7 milyon dolarlık net zararı oldu. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş gösterse de yatırımcıları endişelendirdi. Açıklanan bu mali tablolar sonrasında Bitdeer'in Nasdaq'taki hisseleri yüzde 3,55 oranında değer kaybetti.

Açıklanan finansal tablonun olumlu yönleri de yok değil. Şirketin toplam geliri, geçen yılki 93,8 milyon dolardan 99,2 milyon dolara yükseldi. Şirketin brüt kârı ise yüzde 50,6'lık etkileyici bir artışla 24,4 milyon dolara ulaştı.

Bitdeer'in İşletme Müdürü Matt Kong, elde edilen sonuçları değerlendirirken ilginç bir noktaya dikkat çekti. Konu hakkında açıklama yapan Kong, "Global Bitcoin ağının hashrate kapasitesindeki artışa ve yaklaşan Bitcoin yarılanmasına rağmen bu sonuçları elde ettik." diyerek sektördeki zorlu koşullara vurgu yaptı.

Şirketin kendi kendine madencilik faaliyetlerinden elde ettiği gelir de göz ardı edilemeyecek bir artış gösterdi. Bu kalem, geçen yılın aynı döneminde 21,6 milyon dolarken, bu çeyrekte neredeyse iki katına çıkarak 41,6 milyon dolara ulaştı. Bu artışın arkasında, Bhutan'daki madencilik tesislerinin hashrate kapasitesinin 3,8 EH/s'den 7,3 EH/s'ye yükseltilmesi yatıyor.

Öte yandan Bitdeer, geçtiğimiz Mayıs ayında önemli bir hamle yaparak stablecoin devi Tether ile 150 milyon dolarlık bir hisse satış anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Tether'a 100 milyon dolarlık özel hisse satışı gerçekleştirilirken, 50 milyon dolarlık ek hisse alım opsiyonu da tanındı.

Tüm bu gelişmelere rağmen Bitdeer'in hisse senedi performansı yatırımcıları tatmin etmekten uzak görünüyor. Şirketin hisseleri, haftanın ilk işlem gününü 7,61 dolar seviyesinden kapatırken, piyasa değeri 1,04 milyar dolar olarak hesaplandı. Yılbaşından bu yana hisselerdeki düşüş ise yüzde 14,3 seviyesinde seyrediyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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