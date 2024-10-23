Bitcoin madencilik zorluğu rekor kırdı

Bitcoin ağında önemli bir güç konsolidasyonu yaşanıyor. VanEck raporuna göre halka açık madenciler, ağın toplam hash rate'inin rekor seviyede yüzde 30'unu elinde tutuyor. Bu merkezileşme, yarılanma sonrası düşen gelirlere rağmen büyük oyuncuların pozisyonlarını güçlendirdiğini gösteriyor.

Bitcoin Madencileri Yapay Zeka Stratejisiyle Gelirlerini Artırıyor

Bitcoin madencilik sektörü stratejik bir dönüşüm geçiriyor. Core Scientific, IREN ve Terawulf gibi AI odaklı madencilerin hisseleri, geleneksel madencilik şirketlerinden daha iyi performans sergiliyor.

Madencilik gelirlerinde yarılanma sonrası önemli düşüş yaşandı. Yedi günlük hareketli ortalama gelir, 72,4 milyon dolardan 25-35 milyon dolar aralığına geriledi.

Hash ödülü Eylül ayında 0,04 dolar ile dip seviyeyi gördü. Sonrasında 0,048 dolara hafif bir yükseliş gerçekleşti. Bu gösterge, madencilerin 1 TH/s hash gücünden günlük kazanç beklentisini ölçüyor.

Blockchain teknolojisi ve yapay zeka birleşimi, Bitcoin madencilik sektöründe yeni fırsatlar sunuyor. Yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka veri merkezi hizmetleri, şirketlere alternatif gelir kanalları sağlıyor.