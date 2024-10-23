Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bitcoin madencilik zorluğu rekor kırdı

Bitcoin madencilik zorluğu rekor kırdı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin Blockchain ağı yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Madencilik zorluğu yüzde 3,9 artarak 95,7 trilyon seviyesine yükselirken, toplam hash rate ilk kez 700 EH/s'yi aşarak 723,6 EH/s'ye yükseldi. Yarılanma sonrası toparlanma sürecindeki ağ, halka açık madencilerin pazar payını artırmasıyla yeni bir ivme kazandı.

Bitcoin ağında önemli bir güç konsolidasyonu yaşanıyor. VanEck raporuna göre halka açık madenciler, ağın toplam hash rate'inin rekor seviyede yüzde 30'unu elinde tutuyor. Bu merkezileşme, yarılanma sonrası düşen gelirlere rağmen büyük oyuncuların pozisyonlarını güçlendirdiğini gösteriyor.

Bitcoin Madencileri Yapay Zeka Stratejisiyle Gelirlerini Artırıyor

Bitcoin madencilik sektörü stratejik bir dönüşüm geçiriyor. Core Scientific, IREN ve Terawulf gibi AI odaklı madencilerin hisseleri, geleneksel madencilik şirketlerinden daha iyi performans sergiliyor.

Madencilik gelirlerinde yarılanma sonrası önemli düşüş yaşandı. Yedi günlük hareketli ortalama gelir, 72,4 milyon dolardan 25-35 milyon dolar aralığına geriledi.

Hash ödülü Eylül ayında 0,04 dolar ile dip seviyeyi gördü. Sonrasında 0,048 dolara hafif bir yükseliş gerçekleşti. Bu gösterge, madencilerin 1 TH/s hash gücünden günlük kazanç beklentisini ölçüyor.

Blockchain teknolojisi ve yapay zeka birleşimi, Bitcoin madencilik sektöründe yeni fırsatlar sunuyor. Yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka veri merkezi hizmetleri, şirketlere alternatif gelir kanalları sağlıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Kripto Para Madencilik Yapay Zeka Blockchain Bitcoin

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti

 Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

"Geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın"
Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru

Narin cinayetinde anneyi ele veren soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atletico Madrid-Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid-Lille maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atalanta-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta-Celtic maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atalanta-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta-Celtic maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Braga-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Braga-Bodo Glimt maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 24 nerenin plakası? 24 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 23 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Murat Emir kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Murat Emir kaç yaşında, nereli? Murat Emir biyografisi! Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, şifresiz mi? AUZEF SINAV YERLERİ! AUZEF güz/bahar dönemi sınavları ne zaman, giriş belgesi açıklandı mı? 23 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 23 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 23 Ekim Müge Anlı canlı izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.