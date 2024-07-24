Bitcoin madencilik şirketlerinin hisseleri değer kazanıyor

Son iki haftada kripto madencilik şirketlerinin piyasa değerlerinde büyük artışlar yaşandı. Önde gelen isimlerden Marathon Digital ve Riot Platforms, piyasadaki yükselişle dikkat çekerken, küçük oyuncular da bu büyümeden nasibini aldı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto madenciliğine verdiği destek, sektördeki yükselişi daha da pekiştirmiş oldu.

Trump Etkisiyle Bitcoin Madencilik Hisseleri Uçuşta

Son haftalarda kripto para madenciliği sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin piyasa değerlerinde dikkat çekici artışlar gözlemlendi. Özellikle sektörün öncü isimleri arasında yer alan Marathon Digital ve Riot Platforms, çift haneli büyüme oranlarıyla dikkat çekiyor.

Marathon Digital, geçtiğimiz haftalardaki 5,51 milyar dolar olan piyasa değerini, sadece beş gün içinde yüzde 37'lik bir artışla 7,56 milyar dolara yükseltti. Şirketin değeri, sonraki hafta içinde bir miktar gerilese de 19 Temmuz'a kadar geçen 11 günlük süreçte toplamda yüzde 27'lik bir artış kaydetti.

Bir diğer Bitcoin madencilik devi Riot Platforms ise Temmuz'un ikinci haftasında 2,78 milyar dolardan yüzde 32 artışla 3,67 milyar dolara yükseldi. Ancak ay sonuna doğru şirketin değeri 3,16 milyar dolara geriledi. Hut 8 Mining de bu trendin dışında kalmadı ve yüzde 11'lik bir büyümeyle 1,58 milyar dolardan 1,76 milyar dolara ulaştı.

Sektördeki küçük ölçekli şirketler de benzer bir yükseliş trendi yakaladı. BIT Digital, iki hafta önceki 456 milyon dolarlık değerini 470 milyon dolara çıkarırken, Hive Digital 392 milyon dolardan 427,9 milyon dolara yükseldi. Canaan ve BIT Mining de nispeten daha küçük artışlar elde etti.

Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde, eski ABD Başkanı ve 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimi gerçekleşti. Trump, bir miting sırasında meydana gelen bu olaydan yara almadan kurtulmayı başardı. Son zamanlarda kripto para birimlerine olan desteğini açıkça dile getiren ve ABD'de Bitcoin madenciliğinin artırılması gerektiğini savunan Trump'ın bu tutumu, sektör üzerinde olumlu bir etki yarattı.

Özellikle 8-15 Temmuz tarihleri arasında, Trump'ın suikast girişiminden kurtulduğu ve madencilikle ilgili açıklamalar yaptığı dönemde, madencilik hisselerinde belirgin artışlar gözlemlendi. Bu durum, Trump'ın politikalarının kripto piyasası üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Kripto madencilik sektörü, Trump'ın sağlık durumu ve siyasi geleceğine dair olumlu sinyaller alarak bu süreçte değer kazandı.