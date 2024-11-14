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Bitcoin madencilik şirketleri büyümeyi sürdürüyor

Bitcoin madencilik şirketleri büyümeyi sürdürüyor
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Bitcoin madencilik sektörünün önde gelen şirketleri Hut 8, HIVE Digital ve Bitfarms, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Hut 8'in gelirleri yüzde 100 artarken, üç şirketin toplam Bitcoin rezervi 12.898'e ulaştı. Enerji maliyetlerindeki düşüş ve teknolojik yatırımlar, şirketlerin performansını olumlu etkiledi.

Kripto para sektöründe önemli bir yere sahip olan Bitcoin madencilik şirketleri, zorlu piyasa koşullarına rağmen güçlü finansal sonuçlar elde etti. Hut 8'in enerji verimliliğindeki iyileşme, HIVE Digital'in yüksek performanslı bilgi işlem alanındaki başarısı ve Bitfarms'ın teknolojik yatırımları, şirketlerin sürdürülebilir büyüme stratejilerini destekledi.

Üç Büyük Bitcoin Madenci Şirketinin Yarılanma Sonrası İlk Çeyrek Performansı

Bitcoin madencilik şirketleri, 2024'ün üçüncü çeyreğinde önemli gelişmeler kaydetti. Hut 8, gelirlerini 43,7 milyon dolara yükselterek tahminleri 5,5 milyon dolar aştı. Şirket, enerji maliyetlerini yüzde 33 düşürmeyi başardı.

HIVE Digital performansı ile dikkat çekti. Şirket, Bitcoin madencilik kapasitesini yüzde 45 artırırken yüksek performanslı bilgi işlem gelirlerinde 8 kat büyüme sağladı.

Bitfarms ise üçüncü çeyrekte 45 milyon dolar gelir elde etti. Şirket, Bitmain ile iş birliğini güçlendirerek 2025'in ilk yarısında 21 EH/s hedefine ulaşmayı planladı.

Yarılanma sonrası ilk tam çeyrekte, rekor düşük hash fiyatları ve artan ağ zorluğuna rağmen üç şirket de karlılıklarını korudu. Teknolojik yatırımlar ve verimlilik stratejileri şirketlerin uzun vadeli büyüme potansiyelini güçlendirdi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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