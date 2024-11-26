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Bitcoin madencilik şirketleri ABD gümrüklerine takılıyor

Bitcoin madencilik şirketleri ABD gümrüklerine takılıyor
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ABD Gümrük ve Sınır Koruma, Federal İletişim Komisyonu'nun talebiyle Bitmain'in yeni nesil Antminer S21 ve T21 serisi ASIC'lerini iki aya kadar bekletiyor. Yedi madencilik şirketinin cihazları için günlük depolama ücretleri bazı firmalarda 200.000 doları aştı. Sektör kaynakları durumun Sophgo çipleriyle ilgili yaptırım soruşturmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Dünyanın en büyük Bitcoin madencilik ekipmanı üreticisi Bitmain'in ABD operasyonları yeni bir zorlukla mücadele ediyor. Federal İletişim Komisyonu'nun başlattığı inceleme, şirketin en yeni ASIC modellerinin ülkeye girişini engelliyor. Bu durum, ABD'nin Çin merkezli teknoloji şirketlerine yönelik denetimlerinin kripto para madenciliği sektörüne yansıması olarak değerlendiriliyor.

Çin Menşeli Bitcoin Madencilik Ekipmanlarına ABD'den Sıkı Takip

Blockspace'in raporuna göre ABD Gümrük ve Sınır Koruma'nın aldığı karar yedi ABD merkezli madencilik şirketini doğrudan etkiliyor. Şirketlere gecikmelerin nedeni veya çözüm için net bir açıklama yapılmadı.

Sektördeki uzmanlar gecikmelerin Xiamen Sophgo'nun tedarik ettiği çiplerle ilgili yaptırım ihlali soruşturmasına bağlı olduğuna işaret ediyor. Sophgo çipleri, S19 serisi de dahil olmak üzere çeşitli Antminer modellerinde kullanılıyor.

Taiwan Semiconductor, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Huawei'ye çip tedariki soruşturması başlatmasının ardından Sophgo'ya çip tedarikini durdurdu. Çin merkezli Huawei, 2020'den bu yana ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle ABD yaptırımlarına tabi tutuluyor.

Trump yönetiminin Bitcoin madenciliğinde ABD'yi "güç merkezi" yapma hedefi, mevcut düzenlemelerle çelişiyor. Trump'ın kripto dostu Howard Lutnick'i Ticaret Bakanlığı'na getirmesi, sektörde yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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