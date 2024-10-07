Bitcoin madencilik şirketi Riot'tan AI açıklaması

Bitcoin madenciliği endüstrisi, teknolojik inovasyonlarla birlikte evrim geçiriyor. Bernstein analistleriyle yapılan görüşmede Riot Platforms Ceo'su Jason Les, şirketin gelecek planlarını detaylandırdı. Les'in açıklamaları, Bitcoin madenciliği şirketlerinin değişen piyasa koşullarına nasıl uyum sağladıklarını ve gelecekteki büyüme stratejilerini nasıl şekillendirdiklerini gösteriyor.

Riot'un Texas Tesisleri AI Operasyonlarına Hazır

Riot Platforms, Bitcoin (BTC) madenciliği alanında önemli bir oyuncu olarak konumunu korurken AI teknolojilerine yönelik yaklaşımını da şekillendiriyor. CEO Jason Les, şirketin AI fırsatlarına açık olduğunu belirtirken, bu alanda aceleci davranmayacaklarının da altını çizdi.

Les, Core Scientific'ın AI Hyperscaler CoreWeave ile gerçekleştirdiği 12 yıllık, 3,5 milyar dolarlık anlaşmayı örnek gösterdi. CEO "Core Scientific anlaşması harika. Bizim için de benzer bir fırsat ortaya çıkarsa, bununla kesinlikle ilgileniriz." dedi. Bununla birlikte, Les şu anda sadece AI trendinin peşinden koşmak için bir yön değişikliği ilan etmediklerini vurguladı.

Riot'un Texas'taki tesisleri, potansiyel AI projeleri için uygun altyapıya sahip. Rockdale'deki 750MW kapasiteli tesis ve Corsicana'daki 1GW kapasiteli dünyanın en büyük Bitcoin madencilik operasyonu, şehir merkezlerine yakınlıkları ve güçlü altyapılarıyla öne çıkıyor.

Les, Riot'un gelecek planlarının hala Bitcoin madenciliğine odaklandığını belirtti. Şirket, yeni Bitcoin döngüsüne agresif bir şekilde kaynak ayırıyor ve mevcut madencilik kapasitesinin üç katı olan 100 EH/s'ye kadar daha uygun fiyatlarla ekipman satın alıyor.

Bernstein analisti Gautam Chhugani, Riot'un güç varlıkları için düşük değerlendirildiğini düşünüyor. Şirket, madenci ortalaması olan MW başına 2,1 milyon dolara kıyasla yaklaşık 800.000 dolar/MW'da işlem görüyor. Analist Chhugani, Riot hisseleri için hedef fiyatı 22 dolar olarak belirleyerek "üstün performans" göstereceğini öngörüyor.