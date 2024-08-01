Bitcoin madencilik şirketi Riot Platforms'un zararları artıyor

Bitcoin madencilik devi Riot Platforms, 2024'ün ikinci çeyreğinde beklenmedik bir mali darbe aldı ve net zararı geçen yıla göre üç kattan fazla artarak 84,4 milyon dolara ulaştı. Şirketin Bitcoin üretimi de yüzde 52 azalırken, gelirlerinde yüzde 8,7'lik bir düşüş yaşandı. Bu zorlu koşullara rağmen Riot, teknolojik altyapısını güçlendirmeye devam ederken, bir yandan da rakibi Bitfarms'ın hisselerini satın alma girişimlerini hızlandırarak sektördeki rekabeti kızıştırıyor.

Riot'un Stratejik Hamleleri Gelirlerini Artırmaya Yetmedi

Kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinden Riot Platforms, 2024 yılının ikinci çeyreğinde beklenmedik bir mali darbe aldı. Şirketin açıkladığı son finansal rapora göre, net zararı geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kattan fazla artarak 84,4 milyon dolara ulaştı.

Riot'un gelirlerinde de dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Toplam gelir, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,7 azalarak 70 milyon dolara geriledi. Bu düşüşte, Mühendislik bölümünün gelirlerindeki 9,7 milyon dolarlık keskin azalma etkili oldu. Şirketin Bitcoin madencilik faaliyetlerinden elde edilen 6 milyon dolarlık ek gelir bu kaybı bir ölçüde dengeledi.

Şirketin Bitcoin üretiminde de ciddi bir düşüş gözlendi. İkinci çeyrekte üretilen Bitcoin miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 azalarak 844'e geriledi. Bu düşüşün ardında, Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin ödül yarılanması ve madencilik zorluğundaki artış yatıyor.

Zorlu piyasa koşullarına rağmen Riot, teknolojik altyapısını güçlendirme çabalarını sürdürüyor. Riot Platforms CEO'su Jason Les, şirketin hash oranı kapasitesini neredeyse ikiye katladıklarını ve yıl sonuna kadar 36 EH/s'lik bir kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Öte yandan, sektördeki rekabet kızışıyor. Riot, rakibi Bitfarms'ı satın alma girişimlerini hızlandırdı. Temmuz ayında 10,2 milyon Bitfarms hissesi daha alan şirket, toplamda 950 milyon dolarlık bir satın alma operasyonu yürütüyor. Bitfarms ise bu hamlelere karşı savunma stratejileri geliştiriyor.

Borsa cephesinde ise Riot hisseleri son işlem gününde yüzde 1,74 değer kaybetti ve yılbaşından bu yana yüzde 33,87'lik bir düşüş yaşadı. Buna karşılık, Bitfarms hisseleri yüzde 4,03 değer kazanarak dikkat çekti.