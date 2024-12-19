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Bitcoin madencilik şirketi Hut 8'in BTC varlıkları rekor seviyeye ulaştı

Bitcoin madencilik şirketi Hut 8'in BTC varlıkları rekor seviyeye ulaştı
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ABD'nin önde gelen Bitcoin madencilerinden Hut 8, gerçekleştirdiği 100 milyon dolarlık stratejik Bitcoin alımıyla dikkat çekti. Şirket, BTC başına ortalama 101.710 dolar maliyetle 990 Bitcoin satın alarak toplam varlıklarını 1 milyar doların üzerine taşıdı. Bu hamle, kurumsal kripto para adaptasyonunun hızlanmasına işaret ediyor.

Hut 8'in gerçekleştirdiği stratejik Bitcoin alımı, şirketin düşük maliyetli Bitcoin üretimini fırsatçı piyasa alımlarıyla birleştirme politikasının en güncel örneği oldu. BTC başına ortalama 24.484 dolar maliyetle toplam 10.096 BTC'ye ulaşan şirket, madencilik kapasitesini genişletmeyi ve dijital varlık rezervini güçlendirmeyi hedefliyor.

Hut 8'den 100 Milyon Dolarlık Bitcoin Yatırımı

Şirketin CEO'su Asher Genoot, stratejik BTC rezervinin hazine stratejisinin "kilit bileşeni" olduğunu belirtti. Genoot, operasyonları ölçeklendirirken ve Bitcoin üretimindeki maliyet avantajını genişletirken, çarpan etkisinin varlıklarını piyasa fiyatlarına göre önemli bir indirimle organik olarak büyütmelerini sağlayacağını öngördüklerini söyledi.

Bu yatırım, şirketin yakın zamanda 250 milyon dolarlık hisse geri alım ve hisse satış programıyla ilerlettiği, stratejik rezerv varlığı olarak BTC satın almak için 500 milyon dolara kadar kaynak yaratma hedefiyle paralellik gösteriyor.

Öte yandan Hut 8, 2 Aralık'ta hissedarlarının açtığı toplu davayı reddetme talebinde bulundu. Şirket, davanın "kendi kazancı için Hut 8'in hisselerini düşürme kampanyası" başlatan bir açığa satış raporu kaynaklı olduğunu savundu. Dava, J Capital Research tarafından ocak ayında yayınlanan, Hut 8'i United States Bitcoin Corp satın alımının karlılığını abartmakla ve Teksas'taki bir tesisteki operasyonel sorunları gizlemekle suçlayan raporundan ortaya çıkıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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