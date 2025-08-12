Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark'ta liderlik değişimi

CleanSpark'ta yaşanan liderlik değişikliği, şirketin güçlü finansal performansının ardından gerçekleşti. Beş yıllık CEO Zachary Bradford, Ekim 2019'dan bu yana sürdürdüğü görevinden istifa ederek şirketin kurucusuna yolu açtı. CleanSpark mimarı Matthew Schultz, aynı zamanda icra kurulu başkanı olarak aktif rol oynuyor ve 2014 yılında şirketi kurmasının ardından daha önce de CEO pozisyonunda bulunmuştu.

CleanSpark Kurucusu 5 Yıl Sonra Tekrar Liderlik Koltuğunda

Kurucusu Schultz, yaptığı açıklamada şirkete olan bağlılığını vurguladı. "Her zaman aktif olarak yer alan bir kurucu olarak, bu şirketi, insanlarımızı ve misyonumuzu derinden önemsiyorum." dedi.

CEO olarak görevine başlarken odağının istikrar sağlamak olduğunu belirten Schultz, "pazar lideri olarak icra etmeye devam ederken ekibi ve yönetim kurulunu desteklemeyi hedeflediğini" ifade etti.

CleanSpark'ın mali performansı son dönemde dikkat çekici seviyeye ulaştı. Geçen hafta açıklanan üçüncü çeyrek sonuçlarında gelirler yıllık bazda yüzde 91 arttı. Net gelir 257,4 milyon dolara ulaşırken, Bitcoin hazinesi çeyrek boyunca 1 milyar dolar işaretini aştı.

Toplam varlıklar 3,1 milyar dolara ulaşan şirketin 1,08 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunduğu önceden raporlanmıştı. Schultz, "mükemmel bir yönetim ekibinin yerinde kalacağını ve önceliklerinin değişmeyeceğini" belirtti.