Bitcoin madencilik devinden yapay zeka kararı

Kripto para madenciliği dünyasında yeni bir tartışma başladı. MARA CEO'su Fred Thiel, yapay zeka sektöründeki hızlı büyümenin potansiyel risklerine dikkat çekerken, Bitcoin madenciliği şirketlerinin gelecek stratejileri sorgulanıyor. Thiel'in açıklamaları, kripto para ve yapay zeka sektörlerinin kesişim noktasında önemli bir tartışmayı alevlendirdi.

MARA CEO'sundan Kripto Sektörüne Yapay Zeka Uyarısı

Fred Thiel, yapay zeka sektöründeki mevcut durumun 2000'lerin başındaki internet patlamasına benzediğini belirtti. Özellikle küçük oyuncuların, yeterli talep olmadan altyapıyı aşırı genişletme riski taşıdığını söyledi. Bu durum, müşterilerin gelir üretememesi halinde finansal zorluklara yol açabilir.

Kripto madenciliği alanında stratejiler 2024'te önemli ölçüde farklılaştı. Core Scientific, IREN ve Terawulf gibi yapay zeka çeşitlendiricilerinin hisse senetleri, saf Bitcoin madenciliği yapan muadillerine göre daha iyi performans gösterdi. Bu şirketler, değerli güç sözleşmeleri sayesinde yüksek performanslı hesaplama ve yapay zeka veri merkezi barındırma hizmetlerine yönelik artan talepten yararlandı.

Öte yandan, saf oyuncular farklı bir argümanı ileri sürdü. Bitcoin madenciliğinin daha ucuz altyapısının ve daha hızlı enerji verme sürecinin getirisinin, yapay zeka gebelik sürelerine göre çok daha hızlı olduğunu savundular. Bu görüş, özellikle Bitcoin için potansiyel bir boğa koşusu ortamında önem kazanıyor.

Thiel, uyarılarına rağmen uzun vadede başarılı Bitcoin madencilerinin yapay zekayı operasyonlarına entegre edeceğini kabul etti. Bu görüş, sektördeki eğilimi yansıtıyor. Örneğin rakip Bitcoin madencisi Riot Platform CEO'su Jason Les de benzer bir açıklama yaptı. Les, doğru ortak ve anlaşma yapısı ortaya çıkarsa firmanın yapay zeka fırsatlarını değerlendirmeye açık olacağını belirtti.

MARA'nın gelecek stratejisi de bu bağlamda şekilleniyor. Şirket, Bitcoin madenciliği kapasitesinin tamamına sahip olmayı hedefliyor. Bu, maliyetleri azaltmaya ve kâr marjlarını iyileştirmeye yardımcı olacak. Ayrıca, atık/yakma gazı kullanarak yerinde güç üretimine odaklanıyor. Bu strateji, MARA'ya enerji şebekesine kıyasla çok daha düşük oranlarda gaz satın alma avantajı sağlıyor.