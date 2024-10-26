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Bitcoin madencilik devi Riot, Bitfarms yönetiminde söz sahibi oluyor

Bitcoin madencilik devi Riot, Bitfarms yönetiminde söz sahibi oluyor
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Wall Street'in üçüncü büyük Bitcoin (BTC) madencisi Riot Platforms, Bitfarms payını 2,28 milyon dolarlık yeni hisse alımıyla yüzde 18,9'a yükseltti. Şirket, Mayıs ayında reddedilen 950 milyon dolarlık satın alma teklifinin ardından yeni bir strateji izliyor.

Bitcoin madencilik sektörünün önemli oyuncularından biri olan Riot Platforms, Bitfarms üzerindeki etkisini güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, bir yandan Kentucky merkezli Block Mining'i 92,5 milyon dolara satın alarak coğrafi genişlemesini sürdürürken diğer yandan Bitfarms'taki hisse alımlarıyla da dikkat çekiyor.

Bitcoin Madencilik Sektöründe Güç Dengeleri Değişiyor

Riot Platforms, 13 Ağustos'ta yaptığı düzenleyici başvuruda 1 milyon ek Bitfarms hissesi daha satın aldığını duyurdu. Yaklaşık 2,28 milyon dolar değerindeki bu işlem, şirketin Bitfarms'taki toplam hisse sayısını 84,3 milyondan 85,3 milyona yükseltti.

Bu gelişme Bitfarms yönetim kurulunda da etkisini gösterdi. Şirketin kurucu ortağı ve başkanı Nicolas Bonta, Riot'un değiştirilmesini hedeflediği üç yönetim kurulu üyesinden biri olarak görevinden ayrıldı.

Riot, Kentucky merkezli Block Mining satın almasıyla hash oranını artırırken coğrafi varlığını da Texas'ın ötesine genişletti. 23 Temmuz'da tamamlanan Block Mining işlemi, 18,5 milyon dolar nakit ödeme ve 74 milyon dolar değerinde Riot adi hissesini kapsıyor. Anlaşma kapsamında Block Mining'e, daha fazla enerji satın alma anlaşması sağlaması durumunda 2025'e kadar 32,5 milyon dolarlık ek kazanç sağlanabilecek.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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