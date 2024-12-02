Bitcoin madencilik devi milyonlarca dolarlık ek Bitcoin alımı gerçekleştirdi

Bitcoin madencilik devi milyonlarca dolarlık ek Bitcoin alımı gerçekleştirdi
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Bitcoin madencilik alanında lider şirketlerden birisi olan Marathon Digital Holdings, iki ay içerisinde 600 milyon dolarlık Bitcoin yatırımı yaptığını açıkladı. Bununla birlikte şirket, 2031 vadeli 700 milyon dolarlık tahvil ihraç etmeyi planlayarak kripto piyasasındaki etkisini artırıyor.

Marathon Digital Holdings, son iki ayda 600 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) satın alarak kripto piyasasındaki yerini sağlamlaştırdı. Şirket, büyük miktarda Bitcoin ediniminin yanı sıra, 2031 vadeli 700 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihraç etmeyi planlıyor. Bu stratejik hamlelerle Marathon, kripto sektöründeki liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Bitcoin Madencilik Devi Ek Bitcoin Alımlarıyla Varlıklarını Artırıyor

Marathon Digital Holdings, kripto para piyasasında ses getiren bir hamleyle Ekim ve Kasım ayları arasında toplam 618,3 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan resmi belgelerde yer alan bilgilere göre şirket, ortalama 95.352 dolar fiyatla 6.484 Bitcoin satın aldı.

Şirketin yatırım hamlesi bununla sınırlı kalmadı. Marathon Digital, 2031 vadeli 700 milyon dolar değerinde dönüştürülebilir tahvil ihracı planladığını duyurdu. Elde edilecek gelirin bir kısmı yeni Bitcoin alımlarında kullanılacak, kalan kısım ise 2026 vadeli mevcut tahvillerin geri alımında değerlendirilecek.

Piyasa verilerine göre MicroStrategy'nin ardından en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda bulunan Marathon Digital Holdings, ABD'nin kripto para madenciliği konusunda daha aktif bir tutum sergilemesi gerektiğini savunuyor. Şirket, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada bu stratejinin ülkenin ekonomik ve ulusal güvenliği açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Açıklamada ayrıca doların altın karşılığının kalmamasına rağmen altın rezervlerinin ulusal güvenlik açısından kritik rolüne vurgu yapılarak, Bitcoin'in de benzer bir işlev görebileceği belirtildi.

Diğer yandan, ABD'nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump'ın Hazine rezervlerine Bitcoin ekleme vaadine rağmen, Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz gibi sektör uzmanları, bu dönemde stratejik Bitcoin rezervi oluşturma olasılığının düşük olduğu görüşünde birleşiyor.

Marathon Digital Holdings, Bitcoin madenciliği faaliyetlerinden bu yıl elde ettiği Bitcoin'lerin yüzde 63'ünü satarak dikkat çekici bir karara imza attı. Bu satış kararı, Nisan 2024'te gerçekleşen ve madencilik ödüllerinin 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye düşmesine neden olan yarılanma öncesinde stratejik bir hamle olarak değerlendirildi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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