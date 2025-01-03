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Bitcoin madencilik devi Bitmain ve BitFuFu'dan dev iş birliği

Bitcoin madencilik devi Bitmain ve BitFuFu'dan dev iş birliği
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Singapur merkezli Bitcoin madencisi BitFuFu, madencilik donanım devi Bitmain ile 80.000 adet Bitcoin madencisi için iki yıllık stratejik anlaşma imzaladı. Şirket, yüksek hash oranına sahip S21 XP ve S21 Pro modelleriyle faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor.

Kripto para madenciliği sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. BitFuFu'nun Bitmain ile imzaladığı anlaşma, şirketin 2026 sonuna kadar 1 gigawatt kapasite ekleme hedefine ulaşmasında kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

BitFuFu Madencilik Kapasitesini İki Yıl İçinde Katlamayı Hedefliyor

BitFuFu'nun Nasdaq'ta işlem gören hisseleri, anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte 5,60 dolar seviyesine yükseldi. Şirket, esnek ödeme koşullarıyla yapacağı alımlarda BitFuFu hisselerini de kullanabilecek.

Şirketin yönetimindeki hash oranı şu anda 26,2 EH/s (saniyede exahash) seviyesinde bulunuyor. BitFuFu, çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere küresel olarak 17 madencilik çiftliğini kontrol ediyor. Kayıtlı kullanıcı sayısı 450.000'i aşan şirket, Ekim 2024'te Etiyopya'da 80 megawattlık bir tesisi bünyesine kattı.

BitFuFu CEO'su Leo Lu, Bitmain ile kurdukları iş birliğinin önemine dikkat çekerek "Küresel madencilik altyapımızı hızla genişletmek için en yeni madencilerin istikrarlı tedarikini garanti ediyoruz." açıklamasını yaptı.

BitcoinTreasuries.NET verilerine göre firma, mevcut piyasa fiyatlarıyla tahmini 161 milyon dolar değerinde 1.664 Bitcoin (BTC) bulunduruyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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