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Bitcoin madenciliğinde yeşil enerji dönüşümü

Bitcoin madenciliğinde yeşil enerji dönüşümü
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Haberler
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ASIC üreticisi Canaan, HIVE Digital ile 6.500 adet yeni nesil Avalon A1566 Bitcoin madencilik cihazı için tedarik anlaşması imzaladı. Anlaşmanın ardından şirketin NASDAQ'taki hisseleri yüzde 40 değer kazandı. HIVE Digital, Paraguay'daki yeşil enerji tesisinde Bitcoin madenciliği operasyonlarını genişletiyor.

Kripto para sektöründe önemli bir iş birliği hayata geçirildi. Saniyede 185 terahash hesaplama gücüne sahip A1566 madencilerinin 500'ü hemen teslim edilirken, kalan 6.000 cihaz Aralık ayından Mart 2025'e kadar aylık 1.500 birimlik sevkiyatlarla HIVE Digital'e ulaştırılacak. Bu stratejik adım, HIVE'ın Paraguay'daki genişleme planlarıyla eş zamanlı ilerliyor.

Yeşil Enerji Tesisi 2025'te Tam Kapasite Çalışacak

HIVE Digital açıkladığı bilgilere göre Paraguay'daki 100 MW'lık genişleme projesi başladı. Tesisin 2025'in üçüncü çeyreğinde tam kapasite çalışmaya başlamasıyla 17,6 J/TH filo verimliliğiyle 12,5 EH/s hash oranına ulaşılması hedefleniyor.

HIVE İcra Kurulu Başkanı Frank Holmes, sermaye yönetimindeki disiplinli yaklaşımlarının ASIC yükseltmeleri için fırsatları değerlendirmelerine olanak tanıdığını belirtti. Holmes, Bitcoin HODL stratejilerini güçlendirirken operasyonel başarılarını da sürdürdüklerini vurguladı.

2013 yılında faaliyete başlayan Canaan, ASIC yüksek performanslı bilgi işlem çipi tasarımı ve yazılım hizmetlerine odaklanıyor. Şirket, Bitcoin tarihinde ASIC teknolojisini içeren ilk madencilik makinelerini Avalon markası altında piyasaya sürdü. Avalon Miner A1566, daha güvenilir bir madencilik deneyimi sağlamak üzere tasarlanan ikinci nesil bir seri olarak öne çıkıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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