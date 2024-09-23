Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bitcoin madenciliğinde tarihi gün: Riot Platforms ve Bitfarms arasında büyük uzlaşı

Bitcoin madenciliğinde tarihi gün: Riot Platforms ve Bitfarms arasında büyük uzlaşı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin madencilik sektöründeki iki büyük isim Riot Platforms ve Bitfarms, uzun süredir devam eden düşmanca devralma girişimlerini sonlandıran bir uzlaşı anlaşması imzaladı. Anlaşma, Bitfarms'ın yönetim kurulunda önemli değişiklikleri ve şirketler arası yeni stratejik ortaklıkları beraberinde getiriyor.

Bitcoin madenciliği alanında faaliyet gösteren iki dev şirket Riot Platforms ve Bitfarms, uzun süredir devam eden anlaşmazlıklarına son verdi. Kısa bir süre önce açıklanan sürpriz anlaşma, Bitfarms'ın yönetim kurulunda önemli değişiklikler ve Riot'un hisse alımlarına kısıtlamalar getiriyor. Bu stratejik hamle, Bitcoin madenciliği sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Bitcoin Madenciliğinde Yeni Bir Çağ Başlatıyor

Kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinden Riot Platforms ve Bitfarms arasındaki çekişme, kısa bir süre önce açıklanan bir anlaşmayla son buldu. Riot'un Bitfarms'ı ele geçirme girişimi, iki tarafın da kabul ettiği şartlarla tatlıya bağlandı.

Anlaşma kapsamında, Bitfarms'ın kurucu ortaklarından Andres Finkielsztain yönetim kurulundan ayrılırken, yerine Riot'un önerdiği Amy Freedman getirildi. Freedman, kurumsal yönetim ve sermaye piyasaları alanında çeyrek asrı aşkın deneyime sahip bağımsız bir isim olarak dikkat çekiyor.

Riot, bazı istisnalar dışında 2026'ya kadar Bitfarms'ın yıllık toplantılarında "standstill" (müdahale etmeme) ilkesine uyacağını ve değiştirilmiş taleplerinden vazgeçeceğini duyurdu.

Bitfarms hissedarlarının 6 Kasım'da yapması planlanan özel toplantı, çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek. Bununla birlikte, beşinci bağımsız yönetim kurulu üyesinin belirlenmesi ve Riot lehine oy kullanılması konusundaki mutabakat nedeniyle, toplantının ertelenmesi gündemde. Şirketler, oylamanın en geç 20 Kasım'a kadar yapılacağını açıkladı.

Bitfarms'ın CEO'su Ben Gagnon, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Artık tüm dikkatimizi büyüme stratejimizi uygulamaya ve faaliyetlerimizi Bitcoin madenciliğinin ötesine taşımaya verebiliriz. Enerji üretimi, enerji ticareti, ısı geri kazanımı ve HPC/AI gibi yenilikçi ve tamamlayıcı alanlara odaklanacağız." dedi.

Riot CEO'su Jason Les ise "Bu anlaşmanın her iki şirket için de değer yaratacağına inanıyoruz. Bitfarms'ın en büyük hissedarı olarak, yeniden yapılandırılan yönetim kuruluyla verimli bir iş birliği içinde olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Riot'un Bitfarms'ı satın alma serüveni, Nisan ayında 950 milyon dolarlık teklifle başlamıştı. Ancak yönetimle anlaşmazlık yaşanınca, Haziran'da teklif geri çekilmişti. Bu süreçte Riot, Bitfarms hisselerini sürekli alarak en büyük hissedar konumuna yükseldi. Son açıklamada, Riot'un Bitfarms'taki payının yüzde 19,9'a ulaştığı belirtildi.

Yapılan anlaşma, Riot'a belirli koşullar altında Bitfarms'taki hisselerini artırma hakkı tanıdı. Bununla birlikte, Riot'un Bitfarms yönetim kurulunun onayı olmadan hisselerini yüzde 20'nin üzerine çıkarması yasaklandı. Riot'un, Bitfarms'taki yatırımlarını düzenli olarak gözden geçireceği ve hisse oranını artırma veya azaltma seçeneklerini değerlendireceği açıklandı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Madencilik Bitcoin Bitcoin

Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı (Adana Kebabı)? 23 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Karadut Tayfun kim? Karadut dizisi Tayfun Karca gerçekte kim (Şükrü Özyıldız)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 23-24 Eylül Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 23-24 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut Zuhal kim? Karadut dizisi Zuhal Erdem gerçekte kim (İrem Helvacıoğlu)? Karadut oyuncuları kim? Karadut dizisi karakterleri ne? Karadut hangi kanalda yayınlanıyor? Karadut bugün var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Eylül Beypazarı, Şereflikoçhisar, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Karadut 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Karadut SON BÖLÜM izle! Karadut 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });