Bitcoin madencileri zor zamanlar geçiyor

Kripto para sektörünün temel taşlarından biri olan Bitcoin madenciliği, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Jefferies'in yeni yayımlanan raporu, sektörün içinde bulunduğu durumu net bir şekilde ortaya koyarken, yakın gelecekte de zorlukların devam edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu gelişmeler, madencilik şirketlerini yeni stratejiler geliştirmeye ve operasyonel verimliliği artırmaya zorluyor.

Bitcoin Madencilik Şirketleri Verimliliği Artırma Peşinde

Jefferies tarafından yayımlanan araştırma raporu, Bitcoin madenciliğinin Ağustos ayında yaşadığı zorlukları detaylı bir şekilde inceliyor. Rapora göre madencilerin exahash başına günlük ortalama geliri bir önceki aya kıyasla yüzde 11,8 oranında geriledi. Bu düşüşün arkasında yatan temel faktörler, ortalama Bitcoin fiyatındaki yüzde 4'lük gerileme ve ağ hash oranındaki yüzde 2,7'lik artış olarak gösteriliyor.

Raporu hazırlayan analistler Jonathan Petersen ve Joe Dickstein, Eylül ayına dair öngörülerini de paylaştı. Analistler "Bitcoin'in 60.000 doların altında seyretmeye devam etmesi ve ağ hash oranının yükselme eğilimini sürdürmesi, Eylül ayının da madenciler için zorlu geçeceğine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Madencilik sektöründeki bu zorluklara rağmen rapor bazı olumlu gelişmelere de dikkat çekiyor. Bu yaz aşırı sıcak gün sayısının azlığı, büyük madencilik operasyonlarının çalışma sürelerini olumlu etkiledi. Marathon Digital (MARA) gibi önde gelen şirketlerin performansı, bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Marathon Digital'in Ağustos ayındaki Bitcoin üretimi, yaklaşık yüzde 88'lik bir çalışma süresine işaret ediyor. Bu oran, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 75 seviyesindeydi.

Geçtiğimiz ay boyunca Jefferies'in izlediği en büyük on Bitcoin madencisinin tahmini ortalama çalışabilirlik süresi yüzde 83 olarak kaydedildi. Bu oran, bir yıl önce yüzde 76, 2022 Ağustos'unda ise yüzde 79 seviyesindeydi. Raporda "Madencilik ekonomisi olumsuz yönde ilerlerken, operasyonel verimliliğin artması dikkat çekici bir gelişme oldu." yorumunda bulundu.

ABD borsalarında işlem gören madencilik şirketlerinin performansı da raporda ele alınan konular arasında yer alıyor. Bu şirketler, Ağustos ayında toplam ağın yüzde 19,9'unu oluşturdu. Rapor, "Halka açık oyuncular, yeni kapasiteyi ağ hash oranından daha hızlı devreye aldı." tespitinde bulunuyor. Marathon, 673 Bitcoin ile en fazla üretimi gerçekleştiren şirket olurken, onu 478 BTC ile CleanSpark (CLSK) takip etti.

Kurulu hash oranı açısından da Marathon liderliğini korurken, ikinci sırada Riot Platforms (RIOT) yer alıyor. Bu veriler, sektördeki rekabet dinamiklerini ve şirketlerin pazar paylarını anlamak açısından önem taşıyor.

Jefferies'in raporu, sektördeki diğer analizlerle de paralellik gösteriyor. Wall Street devi JPMorgan tarafından geçen ay yayımladığı bir raporda, madencilik karlılığının Ağustos ayının ilk iki haftasında tüm zamanların en düşük seviyesine gerilediğini belirtmişti.

Bu gelişmeler, Bitcoin madencilik sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları ve fırsatları net bir şekilde ortaya koyuyor. Düşen karlılık oranları, artan operasyonel verimlilik ve değişen pazar dinamikleri, sektörün önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğini belirleyecek kritik faktörler olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar ve sektör paydaşları, bu gelişmeleri yakından takip ederek stratejilerini belirlemeye devam edecek.