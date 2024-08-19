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Bitcoin madencileri yapay zeka alanına adım atıyor

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Bitcoin madenciliği endüstrisi, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama veri merkezlerine kayarak yeni bir döneme giriyor. Bernstein analistlerine göre, bu sektördeki dönüşüm artan yatırımcı ilgisini çekiyor ve madencilerin stratejilerinde önemli değişikliklere yol açıyor.

Kripto para dünyasında yeni bir trend şekilleniyor. Bitcoin madenciliği yapan şirketler, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanlarına geçiş yapıyor. Bernstein'ın analistleri tarafından "Mullet stratejisi" olarak adlandırılan bu değişim, sektörü ikiye bölmüş durumda.

Yeni Dönem Bitcoin Madenciliği Ve Yapay Zeka

Kripto para sektöründe faaliyet gösteren şirketler, yeni bir trende yönelmeye başladı. Önde gelen araştırma ve danışmanlık kuruluşu Bernstein'ın uzmanları, Bitcoin madenciliği yapan firmaların yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) alanlarına kayma eğiliminde olduğunu gözlemledi.

Bernstein'ın analistleri Gautam Chhugani, Mahika Sapra ve Sanskar Chindalia tarafından hazırlanan rapor, sektördeki bu değişimi "Mullet stratejisi" olarak adlandırıyor. Bu strateji, şirketlerin ön planda yapay zeka veri merkezleri işletirken, arka planda Bitcoin madenciliğine devam etmesini ifade ediyor.

Raporda, madencilik sektörünün ikiye bölündüğü belirtiliyor. Bir grup geleneksel Bitcoin madenciliğini sürdürürken, diğer grup yapay zeka veri merkezlerine yöneliyor. Bitcoin madencilik şirketlerinin bu geçiş süreci bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. ASIC madencilik cihazlarının yapay zeka eğitimi için uygun olmaması, şirketleri GPU tabanlı sistemlere yatırım yapmaya zorluyor.

Bernstein'ın analistleri, her iki alanın da yüksek güç tüketimi gerektirdiğine dikkat çekiyor. Bununla birlikte, iş modellerinin önemli farklılıklar gösterdiğini vurguluyorlar. Bitcoin madencileri, piyasa fiyatının altında bir maliyetle üretim yapmayı hedeflerken, yapay zeka veri merkezleri farklı gelir modellerine sahip.

Uzmanlar, Bitcoin madencilerinin pazar paylarını ve hash oranlarını artırırken, zararına satış yapmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtiyor. Bu durum, sektördeki şirketlerin gelecek stratejilerini belirlerken dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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