Bitcoin madencileri stoklarını artırmaya başladı

Son dönemde Bitcoin madencileri, piyasadaki Bitcoin alımlarını artırarak ciddi bir stok sürecine girdi. BRN baş analisti Valentin Fournier, bu hareketlerin madencilerin Bitcoin'e olan uzun vadeli güvenlerini yansıttığını ve Hash Ribbon sinyalinin tetiklenmesinin, sektörde olumlu bir yükseliş sinyali olduğunu belirtti.

Bitcoin Madencilik Sektöründe Yeni Trend

Kripto para dünyasında son günlerde yaşanan gelişmeler, Bitcoin'in geleceğine dair umutları artırıyor. Sektör uzmanlarının değerlendirmelerine göre Bitcoin madencilerinin stratejilerinde dikkat çekici bir değişim gözleniyor.

BRN şirketinin analisti Valentin Fournier, madencilerin sadece kazandıkları ödülleri biriktirmekle kalmayıp, piyasadan doğrudan Bitcoin alımı yaparak varlıklarını güçlendirdiklerini belirtti. Fournier, "Hash Ribbon göstergesi, madencilerin zor zamanları geride bıraktığını ve Bitcoin ağının işlem gücünün yükselişe geçtiğini işaret ediyor." diyerek bu durumun uzun vadeli bir yükseliş trendinin habercisi olabileceğini vurguladı.

Yeni adıyla MARA olarak bilinen Marathon Digital, geçtiğimiz günlerde 100 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu hamle, madencilerin Bitcoin'e olan inancını gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Fournier'e göre yatırımcılar da bu pozitif havadan etkilenerek Bitcoin'e yönelmeye devam edecek. Analist, "Geçen hafta açıklanan düşük PCE verileri, Trump'ın Bitcoin konferansındaki açıklamaları ve bazı büyük oyunculardan gelen satış baskısının azalması, Bitcoin'in yeni rekorlara koşabileceğinin sinyallerini veriyor." şeklinde görüş bildirdi.

CryptoQuant'ın verileri de bu görüşü destekler nitelikte. Geçtiğimiz hafta madenci cüzdanlarına 1.900'ün üzerinde Bitcoin transfer edildi. Bu rakam hem madencilik ödüllerini hem de piyasadan yapılan alımları kapsıyor.

Öte yandan, HashKey Global'in Genel Müdürü Ben El-Baz, Donald Trump'ın kripto para birimi hakkındaki olumlu görüşlerinin piyasayı hareketlendirdiğini söyledi. El-Baz, "Trump, Bitcoin'in gelecekte altını geçebileceğine inanıyor ve bunun için tarihi bir fırsat olduğunu düşünüyor." dedi. Trump'ın Nashville'deki Bitcoin 2024 konferansında açıkladığı enerji planları, ABD'nin yapay zeka ve Bitcoin alanlarındaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.