Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bitcoin madencileri rekor üretimle öne çıkıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuz ayı, Bitcoin madenciliği sektörü için dönüm noktası oldu. Bazı şirketler önemli kazançlar elde ederken, diğerleri gelir düşüşleriyle mücadele etti. MARATHON ve Riot Platforms, üretimlerinde gözle görülür artışlar kaydederken, sektördeki diğer oyuncular için zorluklar devam ediyor.

Bitcoin madencilik sektörünün önde gelen şirketleri, Temmuz ayında dikkat çekici performans artışları sergiledi. MARATHON ve CleanSpark gibi devler, üretimlerini önemli ölçüde artırırken, sektördeki rekabet kızıştı. Uzmanlar, artan küresel rekabet karşısında ABD merkezli şirketlerin uzun vadeli zorluklar yaşayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Bitcoin Madencilik Şirketleri MARA Ve Riot Yükselişte

Kripto para dünyasının gözdesi Bitcoin'in madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketler, Temmuz ayına ait performans raporlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu raporlar, Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin (BTC) yarılanmasının ardından yaşanan zorlu sürecin etkilerini gözler önüne serdi.

Sektör uzmanları, küresel rekabetin artmasıyla ABD merkezli madencilik şirketlerinin uzun vadede düşük maliyetli üretim konusunda zorluk yaşayabileceğine dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Cipher Mining'in olası satın alınma senaryosu da gündemdeki yerini koruyor.

Temmuz ayı verilerine göre MARATHON, sektörün en büyük oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Şirket, üretimini bir önceki aya göre yüzde 17 artırarak 692 BTC'ye ulaştırdı ve hash oranını 27,5 EH/s seviyesine yükseltti. MARATHON, ürettiği Bitcoin'leri elinde tutma ve düzenli olarak piyasadan BTC alma stratejisini sürdürüyor.

CleanSpark, üretimini yüzde 10 artışla 494 Bitcoin'e çıkardı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla elindeki Bitcoin miktarını yüzde 567 oranında artıran şirket, günlük ortalama 15,94 Bitcoin üretimi gerçekleştirdi.

Riot Platforms, üretimini bir önceki aya göre yüzde 45 artırarak 370 Bitcoin'e ulaştı. Şirket, büyüme stratejisi kapsamında ABD merkezli bir başka Bitcoin madencilik şirket olan Block Mining'i bünyesine kattı.

Core Scientific, 411 Bitcoin üreterek geçen aya göre hafif bir düşüş yaşadı. Buna rağmen 20,1 EH/s'lik hash oranını koruyan şirket, HPC (High-Performance Computing) barındırma kapasitesini artırmaya odaklandı.

Diğer önemli oyunculardan Iris Energy 222, Cipher Mining 178, TeraWulf ise 155 Bitcoin üretti. Hut 8, 105 Bitcoin üreterek toplam varlığını 9.102 BTC'ye yükseltti.

Bitfarms, Riot Platforms tarafından olası bir satın alma sürecinde olmasına rağmen üretimini yüzde 34 artırarak 253 Bitcoin'e ulaştı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Bitcoin Kripto Para Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Türkiye-Brezilya maçı bitti mi, kaç kaç? Türkiye-Brezilya voleybol maç özeti! CANLI ANLATIM | Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle! Paris 2024 Filenin Sultanları bronz madalya Beyza Arıcı kimdir, kaç yaşında? Beyza Arıcı boyu kaç, hangi mevkide oynuyor? TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI CANLI YAYIN | TRT 1 canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya voleybol canlı yayın izleme bilgileri... MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya maçı canlı izle! Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar bronz madalya Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? Çukurova Havalimanı nerede? Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Göztepe maçı şifresiz mi? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı şifresiz mi? Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-Konyaspor maçı şifresiz mi? 10 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi
title