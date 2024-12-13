Bitcoin madencileri MicroStrategy modelini benimsedi

Bitcoin ve kripto para madencilik şirketleri, artan maliyetler ve rekabet karşısında yeni bir strateji izliyor. Nisan ayındaki Bitcoin (BTC) ödül yarılanması ve yükselen ağ hash oranı sonrası MicroStrategy'nin başarılı modelini örnek alan madenciler, Bitcoin rezervlerini elinde tutuyor. Marathon Digital Holdings öncülüğündeki şirketler, operasyonlarını borç ve öz sermaye ihraçlarıyla finanse ederek varlıklarını güçlendiriyor.

Kripto Para Madenciler Bitcoin Rezervlerini Koruyor

Marathon Digital Holdings, 3,5 milyar USD değerindeki 35.000 Bitcoin varlığıyla dikkat çekiyor. Şirket bu hamleyle kurumsal Bitcoin sahipleri arasında ikinci sıraya tırmandı.

Spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürülmesi, madencilik sektörünü derinden etkiledi. Kurumsal yatırımcılar için yeni fırsatlar oluştu. Verilere göre madencilik şirketleri, bu yıl rekor kırarak 10 milyar USD'nin üzerinde öz sermaye topladı.

Nisan ayında gerçekleşecek Bitcoin ödül yarılanması ve artan ağ hash oranı, madencileri yeni çözümler aramaya yöneltti. MicroStrategy'nin başarılı Bitcoin biriktirme stratejisi, sektör için ilham kaynağı oldu.

Madencilik şirketleri, operasyonel maliyetlerini karşılamak için borç ve öz sermaye ihraçlarına odaklanıyor. Bu finansman modeli, Bitcoin rezervlerinin korunmasını sağlıyor.