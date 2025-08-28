Bitcoin kaldıraç seviyeleri tehlikeli seviyelerde

Bitcoin kaldıraç seviyeleri iki yıl zirvesine çıkarken 22.400 BTC'lik balina rotasyonu Ethereum'u 4.956 dolarlık tüm zamanların zirvesine çıkardı. K33 analistleri 310 bin BTC'lik açık faizin 2023 ve 2024 tasfiyelerini andırdığını belirtiyor. Fonlama oranları yüzde 3'ten 11'e fırlarken ETH/BTC paritesi 0.04'ü aştı. Piyasa momentumu tamamen değişti.

Bitcoin fiyatının son dönemdeki zayıflığı henüz tam olarak sona ermemiş olabilir. K33 araştırma firması, kaldıraç artışı ve Ethereum'a doğru gerçekleşen önemli rotasyonların en büyük kripto para birimini yakın vadede daha fazla düşüşe karşı savunmasız bıraktığını açıkladı.

Ethereum'un Zirveyi Görmesi Piyasa Dengesini Değiştirdi

Bitcoin sürekli vadeli işlemlerde işlem hacmi 310.000 BTC'nin üzerinde iki yıl zirvesine çıktı. Bu rakam son iki ayda 41.607 BTC artış gösterdi. K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde, hafta sonu yaşanan 13.472 BTC'lik keskin hızlanmanın potansiyel bir dönüm noktasını işaret ettiğini belirtti.

Yıllıklandırılmış fonlama oranlarının yüzde 3'ten neredeyse yüzde 11'e çıkması ile eşleşen bu artış, göreli fiyat durgunluğu zamanında giderek artan agresif uzun pozisyon almayı işaret ediyor. Lunde'ye göre mevcut koşullar 2023 ve 2024 yazlarında görülen kaldıraç birikimlerini andırıyor.

Piyasa dalgalanmalarına katkıda bulunan unsur, uzun vadeli bir yatırımcının geçen hafta Hyperunit üzerinden 22.400 BTC'yi ETH ile takas etmesi oldu. Bu hareket ETH'yi hafta sonu 4.956 dolarlık yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine taşımaya yardımcı oldu.

ETH/BTC oranı da 2025'te ilk kez 0.04'ün üzerine çıkarak Ethereum'daki mevcut göreli gücü vurguladı. Önceki dönemlere balkıldığında, ETH tüm zamanların en yüksek seviyeleri genellikle daha geniş kripto zirveleri işaret etti.

Diğer taraftan, kurumsal akışlar temkinli bir eğilim göstermeye devam ediyor. CME yatırımcıları BTC maruziyetini azaltırken, opsiyon piyasaları özellikle savunmacı hale geldi.

