Bitcoin jeopolitik krize rağmen güçlü direnç gösterdi

Bitcoin jeopolitik krize rağmen güçlü direnç gösterdi
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Bitcoin hafta sonu jeopolitik gerilimler nedeniyle yüzde 8 değer kaybederek ve 98.500 dolar seviyesine kadar düştü. BitMEX kurucusu Arthur Hayes zayıflığın geçici olduğunu belirterek güvenli liman statüsünün güçleneceğini öngörüyor. Kurumsal yatırımcılar düşüşe rağmen Bitcoin'e desteğini sürdürürken altcoin piyasasında farklılaşan performans beklentisi artıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin mayıs ayı başından bu yana ilk kez altı haneli rakamların altına gerileyerek önemli bir psikolojik barajını kırdı. ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından yaşanan bu gelişme, kripto dünyasında volatilitenin ne kadar hızlı artabileceğini gösterdi.

Bitcoin 98.500 Dolardan Hızla Toparlanma Kaydetti

BitMEX kurucusu Arthur Hayes, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada Bitcoin'in mevcut zayıflığının geçici olduğunu vurguladı. Hayes, merkez bankalarının para basım politikalarının Bitcoin'in güvenli liman statüsünü güçlendireceğini öne sürdü.

10x Research araştırma başkanı Markus Thielen, Bitcoin'in 98.000 dolar kısa vadeli fiyat seviyesi ve 102.000 dolar trend desteğinin üzerinde kaldığı sürece yatırımcıların taktiksel yükseliş fırsatları arayabileceğini belirtti.

Bitcoin son beş haftada toparlanma aşamasında bulunuyor ve 110.000 doları aşmak için üç başarısız girişim yaşandı. Bu durum mayıs ayındaki tarife endişelerinden haziran ayındaki İsrail-İran gerilimine kadar çeşitli makroekonomik şokların etkisiyle gerçekleşti.

Dijital varlık platformu OSL yöneticisi Eugene Cheung, Bitcoin'in kısa süreliğine 100.000 doların altına düşmesine rağmen direncinin güçlü kurumsal desteğe işaret ettiğini belirtti.

LVRG Research müdürü Nick Ruck ise altcoin piyasasının önümüzdeki aylarda Bitcoin'dan daha iyi performans gösterebileceğini öne sürdü. Ruck, makro koşulların dengelenmesi olması halinde kripto özelindeki katalizörlerin ivme kazanabileceğini belirtti. Son olarak yayım sırasında BTC fiyatı 101.820 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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