Bitcoin'in yükselişi TON'u etkiliyor: Kripto piyasası nereye gidiyor?

Son 24 saat içinde Toncoin (TON) piyasasında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Toplamda 1.55 milyar TON işlem gördü ve bu işlemlerin toplam değeri yaklaşık 8.86 milyar dolara ulaştı.

Balina hareketleri Toncoin işlem hacmini artırıyor

IntoTheBlock verilerine göre, bu işlemlerin her biri 100 bin doların üzerinde değere sahip. Son 24 saatte toplam 1.740 büyük işlem gerçekleşti. Bu işlem hacmindeki artış, TON üzerindeki iyimser yatırımcı havasıyla paralel ilerliyor. Yatırımcılar, fiyatın istikrarlı bir şekilde artmaya devam etmesiyle birlikte TON'a olan ilgilerini artırıyor.

An itibarıyla TON, 5.69 dolar seviyesinden işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 0.51 oranında bir artış kaydetti. İşlem hacmi de yüzde 4.94 oranında artarak 149.38 milyon dolara yükseldi. Geçtiğimiz yedi gün içinde TON, 5.4025 dolardan 5.809 dolara kadar tırmanarak mevcut seviyesine geriledi. Analistler, bu fiyat hareketlerinin büyük ölçüde balinaların gerçekleştirdiği büyük ölçekli işlemlerden etkilendiğini belirtiyor. Özellikle bu tür yoğun faaliyetler, yeni yatırımcılar için güven artırıcı bir etki yaratıyor ve piyasaya girişlerini teşvik ediyor.

TON'un, yaklaşık yedi ay önce kaydettiği 8.24 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) yüzde 32 oranında uzak olduğu düşünüldüğünde, bu iyimserlik daha da artıyor. Eğer TON balinaları mevcut işlem hacmini sürdürürse, piyasa koşulları TON'un yeni bir fiyat seviyesini test etmesine olanak sağlayabilir.

Bitcoin'in Toncoin üzerindeki etkisi

TON'un fiyatında beklenen artış, Bitcoin'in (BTC) yükselişiyle de destekleniyor. Bitcoin'in yeniden 100 bin dolar seviyesini aşarak 101.035 dolara ulaşması, birçok altcoinin fiyatını da yukarı çekebilir.

Son dönemdeki bu hareketlilikle birlikte, yatırımcılar TON'un kripto dünyasında ilk 10'a geri dönmesini bekliyor. Bunun ne kadar hızlı gerçekleşeceği ise TON balinalarının destekleyici işlemlerine bağlı olabilir.