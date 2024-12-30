Bitcoin'in sert düşüşü piyasa duyarlılığını gölgeliyor

Kripto para piyasası 2024'ün son günlerinde zorlu bir süreçten geçiyor. Bitcoin fiyatı 93.000 dolar seviyesine geriledi. ABD seçimlerindeki kripto para dostu tutumuyla öne çıkan Donald Trump'ın zaferi ve kripto yanlısı politikacıların Kongre'de güç kazanmasıyla kasım ve aralık ayları boyunca 70'in üzerinde seyreden yatırımcı duyarlılığı sert bir düşüş yaşadı.

Kripto Korku Endeksi En Düşük Seviyede

Kripto para piyasalarında yıl sonu hareketliliği yaşanıyor. Google Trends, anketler ve piyasa momentum göstergeleri gibi çeşitli faktörleri değerlendiren Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, 22 Kasım'da kaydettiği 94 puanlık zirvenin ardından keskin bir düşüş gösterdi.

10x Research analisti ve araştırma başkanı Markus Thielen, Trump'ın göreve başlamasına kadar parabolik bir hareket ve sonrasında önemli bir düzeltme öngörüyor.

CoinGecko verilerine göre performans açısından Bitcoin 2024'te yüzde 129'luk artışla altın ve S&P 500'ü geride bıraktı. Altın yüzde 32,2, S&P 500 ise yüzde 28,3 getiri sağladı.